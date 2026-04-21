Tujina

Netanjahujev obisk Madžarske pod vprašajem po političnem preobratu

Budimpešta, 21. 04. 2026 12.55 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
N.V.
Peter Magyar

Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi moral letos obiskati Madžarsko, a so se stvari obrnile v drugo smer, zdaj ko je na oblast prišel nov premier, Peter Magyar. Ta je pojasnil, da bodo morali pridržati Netanjahuja, če vstopi na madžarsko ozemlje, saj je Mednarodno kazensko sodišče zanj izdalo nalog za aretacijo.

Zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) leta 2024 izdalo nalog za aretacijo izraelskega premierja. In države članice ICC so načeloma dolžne pridržati osebe, za katere so izdani takšni nalogi.

Madžarska je že prej zavrnila aretacijo izraelskega voditelja, ko je aprila 2025 obiskal Budimpešto, takrat pa je bil na položaju premierja njegov zaveznik Viktor Orban. Pred srečanjem je Orban napovedal umik Madžarske iz ICC, kar po statutu sodišča začne veljati po enem letu, ter Netanjahuju zagotovil imuniteto.

Benjamin Netanjahu in Viktor Orban
FOTO: AP

Vendar je Magyar napovedal, da bo do 2. junija ustavil izstop iz ICC, kar bi bilo eno leto po tem, ko je Madžarska generalnemu sekretarju Združenih narodov poslala uradno obvestilo o izstopu, poroča Politico.

Na vprašanje novinarjev, kaj bi to pomenilo za Netanjahujev načrtovani obisk jeseni, je Magyar dejal, da je bil jasen. "To sem jasno povedal tudi izraelskemu premierju. Trdno stališče vlade Tisze je, da to ustavimo in zagotovimo, da Madžarska ostane članica ICC."

"Če je država članica ICC in oseba, za katero je ICC izdal nalog za prijetje, vstopi na naše ozemlje, mora biti ta oseba pridržana."

Nekatere države sicer trdijo, da lahko ostanejo članice ICC, ne da bi izvajale takšne naloge. Francija je trdila, da bi aretacija Netanjahuja kršila druge sporazume, ki jih ima z Izraelom. 98. člen statuta ICC podpira francosko razlago in določa, da država ne sme "ravnati v nasprotju s svojimi obveznostmi po mednarodnem pravu glede diplomatske imunitete osebe".

Nekdanji nemški kancler Olaf Scholz je aprila 2025 dejal, da si ne more predstavljati, da bi njegova država aretirala Netanjahuja. Tudi Italija je izraelskemu voditelju podelila imuniteto.

icc peter magyar benjamin netanjahu aretacija madžarska

BBcc
21. 04. 2026 14.21
Končno. Mi pa spet v krimanal. Pri nas bo dobrodošel.🤮
Kaimlplut
21. 04. 2026 14.19
prav tak
Kaimlplut
21. 04. 2026 14.20
judi so ........ ...... ....
Petur
21. 04. 2026 13.58
obvezna aretacija ali razpustitev EU..
Pajo_36
21. 04. 2026 13.56
Joooj, a ste vi res vsi tolk naivni? Netanjahu s svojimi lobiji vlada svetu, Ameriko uporablja samo, da svoje cilje uresniči, to je to. Nikol ga ne bojo nikjer aretirali, če ga kje bojo bo že Mosad kak državniški prevrat naredil. A ste vi resno tolk naivni? KAr se tiče tegale bLack cubea, to so izraelske organizacije, ki NISO v lasti države, ampak so privatne, v bivši YU imajo sedeže v Beogradu in bluzenje Kosovo je Srbija, je samo nabiranje političnioh točk. Te organizacije imajo v rokah vso obveščevalno dejavnost, oni urijo naše in druge službe, ker imajo eno izmed naprednejših tehnologij. In seveda trditev, da se je država Izrael vtaknila v naše volitve, ne direktno se ni, ampak še zmeraj me pa zanima, kdo in kje je to plačal. Kar ne pomeni, da bi take akcije bile sprejemljive za stalno prakso !
london1982
21. 04. 2026 13.54
v bistvu bi moral naglas govoriti, da ne bo aretiral Netanjahuja, in ko bi le-ta priletel na Madžarsko, ga bi aretirali, in poslali v Haag
Banion
21. 04. 2026 13.54
ja beni slabi časi se obetajo, počasi se te bodo vsi odrekli
misekmali
21. 04. 2026 13.44
Bravo!!!
devlon
21. 04. 2026 13.34
Ne morem verjeti...čeprav je desničar, ima hrbtenico!:) Dober je. Ne pa Stevo...
Roadkill
21. 04. 2026 13.30
Še bolje bi bilo če bi ga povabili pod pretvezo in potem aretirali vojnega zločinca
zdravkob
21. 04. 2026 13.14
Pa je začel delati neumnosti. Katera bo naslednja?!
Aijn Prenn
21. 04. 2026 13.30
Od dr. janezija bo zahteval vračilo denarja.
mojito88521
21. 04. 2026 13.59
Od kdaj je pa aretacija Netanjahuja neumnost? Najmanj kar bi moral, je sedeti do smrti.
Wolfman
21. 04. 2026 13.13
Prav gotovo, kajti ves svet neomajno čaka, da le pokuka na svetlobi in takoj se bo pridružil svojemu bratu!
