Netanjahujev obisk Madžarske pod vprašajem po političnem preobratu

Madžarska je že prej zavrnila aretacijo izraelskega voditelja, ko je aprila 2025 obiskal Budimpešto, takrat pa je bil na položaju premierja njegov zaveznik Viktor Orban . Pred srečanjem je Orban napovedal umik Madžarske iz ICC, kar po statutu sodišča začne veljati po enem letu, ter Netanjahuju zagotovil imuniteto.

Zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) leta 2024 izdalo nalog za aretacijo izraelskega premierja. In države članice ICC so načeloma dolžne pridržati osebe, za katere so izdani takšni nalogi.

Vendar je Magyar napovedal, da bo do 2. junija ustavil izstop iz ICC, kar bi bilo eno leto po tem, ko je Madžarska generalnemu sekretarju Združenih narodov poslala uradno obvestilo o izstopu, poroča Politico.

Na vprašanje novinarjev, kaj bi to pomenilo za Netanjahujev načrtovani obisk jeseni, je Magyar dejal, da je bil jasen. "To sem jasno povedal tudi izraelskemu premierju. Trdno stališče vlade Tisze je, da to ustavimo in zagotovimo, da Madžarska ostane članica ICC."

"Če je država članica ICC in oseba, za katero je ICC izdal nalog za prijetje, vstopi na naše ozemlje, mora biti ta oseba pridržana."

Nekatere države sicer trdijo, da lahko ostanejo članice ICC, ne da bi izvajale takšne naloge. Francija je trdila, da bi aretacija Netanjahuja kršila druge sporazume, ki jih ima z Izraelom. 98. člen statuta ICC podpira francosko razlago in določa, da država ne sme "ravnati v nasprotju s svojimi obveznostmi po mednarodnem pravu glede diplomatske imunitete osebe".

Nekdanji nemški kancler Olaf Scholz je aprila 2025 dejal, da si ne more predstavljati, da bi njegova država aretirala Netanjahuja. Tudi Italija je izraelskemu voditelju podelila imuniteto.