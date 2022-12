Netanjahujev zaveznik postal novi predsednik izraelskega parlamenta

Za predsednika parlamenta so poslanci izvolili Jariva Levina , tesnega sodelavca nekdanjega dolgoletnega in verjetnega bodočega premierja Benjamina Netanjahuja , vodje desne stranke Likud, ki je zmagala na novembrskih parlamentarnih volitvah. Izvolili so ga s 64 glasovi, kar je skupno število poslancev, ki so podprli novo koalicijo.

Imenovanje predsednika kneseta, čigar glavna naloga je določanje dnevnega reda parlamenta, odpira pot za glasovanje o vrsti zakonov, ki so potrebni za dodelitev ministrskih resorjev, o katerih se je Likud pogajal s koalicijskimi partnerji. To vključuje spremembo zakona, ki bi vodji ultraortodoksne judovske stranke Šas omogočila, da postane minister, čeprav je bil letos obsojen zaradi davčne goljufije. Sporazum z Likudom predvideva, da bo vodja stranke Šas Arje Deri dve leti minister za notranje zadeve in zdravje, nato pa minister za finance v rotaciji z Bezalelom Smotričem, vodjo skrajno desne Verske sionistične stranke. Drugi zakon bo omogočil razširitev področja delovanja sedanjega ministrstva za notranjo varnost, ki bo postalo ministrstvo za nacionalno varnost pod vodstvom vodje skrajne desnice Itamarja Ben-Gvira. Ben-Gvir, ki je znan po protipalestinskih provokacijah, je zahteval, da se delovanje mejne policije na zasedenem Zahodnem bregu, ki je sedaj pod nadzorom vojske, prenese na njegovo ministrstvo.

Netanjahu je sicer v petek dosegel, da so mu za deset dni podaljšali rok za oblikovanje nove vlade. Od 120 poslancev kneseta, ki so bili izvoljeni na volitvah 1. novembra, jih je 64 podprlo Netanjahuja za vodjo naslednje izraelske vlade, s čimer so mu odprli pot do vrnitve na premierski položaj po le 14 mesecih v opoziciji. Za mandatarja je bil imenovan 13. novembra.

Novi predsednik parlamenta, 53-letni Jariv Levin, je že bil predsednik kneseta v letih 2020 in 2021, od leta 2015 pa je bil večkrat minister.