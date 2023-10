Netanjahujeva napoved: Spremenili bomo Bližnji vzhod

Odziv Izraela na sobotni nepričakovan napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas bo spremenil Bližnji vzhod, napoveduje izraelski premier Benjamin Netanjahu. To, kar bo izkusil Hamas, bo težko in strašno, je poudaril vodja skrajno desne izraelske vlade in dodal, da so "šele na začetku".

"Smo sredi bojev. Vem, da ste prestali težko in strašno preizkušnjo. Težka in strašna bo tudi izkušnja Hamasa," je Benjamin Netanjahu dejal predstavnikom izraelskih mest na jugu Izraela in dodal, da je izraelska vojaška kampanja šele na začetku. Ob tem je predstavnikom zagotovil, da bodo naredili vse, da jim pomagajo. "Prosim vas, da ostanete trdni, saj bomo spremenili Bližnji vzhod," je zatrdil premier. Dodal je, da je prepričan, da bo Izrael Hamas premagal, piše v izjavi, objavljeni na spletni strani izraelske vlade. icon-expand Benjamin Netanjahu FOTO: AP Hamas, ki nadzoruje območje Gaze, je v soboto sprožil silovit napad na Izrael. Ta je nato v nedeljo razglasil vojno stanje in se odzval s protinapadi. Danes naj bi izraelska vojska prevzela popoln nadzor nad naselji na jugu Izraela, kamor so vdrli pripadniki Hamasa, obrambni minister Joav Galant pa je odredil popolno blokado območja Gaze. Po zadnjih podatkih palestinske strani je bilo na območju Gaze doslej ubitih okoli 560 ljudi. Število ubitih Izraelcev je medtem naraslo na 800. Na obeh straneh je bilo skupno ranjenih več kot 5300 ljudi, medtem ko je med mrtvimi in pogrešanimi tudi več deset tujih državljanov. Po navedbah Izraela so borci Hamasa med sovražnostmi tudi ugrabili najmanj sto ljudi in jih odpeljali v Gazo.