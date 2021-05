Netanjahu: Leva vlada bi ogrozila varnost in prihodnost Izraela

"Ne sestavljajte leve vlade – to bi bila resna grožnja za varnost in prihodnost Izraela." Tako se je odzval 71-letni premier Benjamin Netanjahu po tem, ko so v Izraelu dosegli dogovor o sestavi koalicije, po katerem vlade prvič po letu 2009 ne bo vodil on.

Benjamin Netanjahu je na čelu izraelske vlade že od leta 2009. FOTO: AP Izraelski predsednik Reuven Rivlinje po neuspehu Benjamina Netanjahuja mandat za sestavo vlade podelil vodji opozicije Jairju Lapiduiz stranke Atid. Ta se je zdaj povezal s stranko Jamina Naftalija Bennetta. Lapid, ki vodi sredinsko stranko, je iskal raznoliko zavezništvo, ki so ga izraelski mediji poimenovali "blok sprememb". Našel ga je v skrajno desni verski nacionalistični stranki Jamina, s katero bodo sestavili vlado narodne enotnosti. Lapid pričakuje tudi podporo članov arabskih strank. Lapid mora sestaviti koalicijo z najmanj 61 poslanci do srede do 23.59 po lokalnem času. Bennettu je Lapid v pogajanjih obljubil deljeno premiersko funkcijo, tako bo predsednik vlade prvi dve leti Bennett, naslednji dve pa Lapid. Po volitvah 23. marca, že četrtih parlamentarnih volitvah v zadnjih dveh letih, je mandat za sestavo nove vlade prvi dobil dolgoletni premier Netanjahu. A do roka, ki se je iztekel 4. maja ob polnoči, mu ni uspelo sestaviti vladne koalicije. Zato je izraelski predsednik Reuven Rivlin mandat za sestavo nove vladne koalicije podelil vodji opozicije Lapidu. Netanjahu je na položaju premierja že 12 let, v zadnjih mesecih je vodil začasno vlado. Poleg političnih težav se sicer sooča tudi s sodnimi, saj se mora zagovarjati pred obtožbami o korupciji, ki jih zavrača. Tožilstvo mu očita zlorabo položaja, med drugim sprejemanje neprimernih daril ter urejanje regulatornih ugodnosti medijskim mogotcem v zameno za pozitivno poročanje.