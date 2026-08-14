Netanjahu napadel Britanijo: 'Prva islamska republika z jedrskim orožjem'

Benjamin Netanjahu je med intervjujem za izraelski vojaški radio najprej pohvalil novinarja Randolpha Churchilla, sina nekdanjega britanskega premierja Winstona Churchilla, nato pa dejal: "Poiščite to v današnji Veliki Britaniji, v tako imenovani islamski republiki Veliki Britaniji." Ko ga je voditelj vprašal, ali s tem ni nepravično izpostavil Velike Britanije, je Netanjahu odgovor še zaostril. "Da, toda nekdo je rekel, da bo prva islamska republika z jedrskim orožjem islamska republika Britanija,"poroča The Guardian.
Britanija je sicer zaveznica Izraela, vendar so se odnosi med državama v zadnjih mesecih zaostrili, predvsem zaradi izraelske vojaške operacije v Gazi. Britanska vlada je napovedala dodatne pritiske na izraelsko vlado, vključno z morebitnimi sankcijami ter ukrepi proti trgovanju z izdelki iz nezakonitih naselbin.
Podobno izjavo je med ameriško predsedniško kampanjo leta 2024 izrekel tudi takratni kandidat JD Vance, namreč, da bi Združeno kraljestvo lahko postalo prva "resnično islamistična država, ki bo dobila jedrsko orožje".
Netanjahujeve besede je kritiziral tudi Avi Dabush iz izraelske opozicijske demokratske stranke, navaja The Guardian. Po njegovih besedah premier s posmehovanjem kritični zaveznici razkriva posledice "hude diplomatske odpovedi" in nezmožnost Izraela, da bi pridobil podporo drugih držav.
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