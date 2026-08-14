Netanjahu napadel Britanijo: 'Prva islamska republika z jedrskim orožjem'

Benjamin Netanjahu je med intervjujem za izraelski vojaški radio najprej pohvalil novinarja Randolpha Churchilla, sina nekdanjega britanskega premierja Winstona Churchilla, nato pa dejal: "Poiščite to v današnji Veliki Britaniji, v tako imenovani islamski republiki Veliki Britaniji." Ko ga je voditelj vprašal, ali s tem ni nepravično izpostavil Velike Britanije, je Netanjahu odgovor še zaostril. "Da, toda nekdo je rekel, da bo prva islamska republika z jedrskim orožjem islamska republika Britanija,"poroča The Guardian.

Britanija je sicer zaveznica Izraela, vendar so se odnosi med državama v zadnjih mesecih zaostrili, predvsem zaradi izraelske vojaške operacije v Gazi. Britanska vlada je napovedala dodatne pritiske na izraelsko vlado, vključno z morebitnimi sankcijami ter ukrepi proti trgovanju z izdelki iz nezakonitih naselbin.