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Netanjahu napadel Britanijo: 'Prva islamska republika z jedrskim orožjem'

Tel Aviv, 14. 08. 2026 18.29 pred 1 uro 1 min branja 30

Avtor:
L.M.
Benjamin Netanjahu na tiskovni konferenci

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v intervjuju Veliko Britanijo označil za "islamsko republiko Britanijo" in dejal, da je država "prva islamska republika z jedrskim orožjem". Njegove izjave so sprožile kritike, tudi v Izraelu.

Benjamin Netanjahu je med intervjujem za izraelski vojaški radio najprej pohvalil novinarja Randolpha Churchilla, sina nekdanjega britanskega premierja Winstona Churchilla, nato pa dejal: "Poiščite to v današnji Veliki Britaniji, v tako imenovani islamski republiki Veliki Britaniji." Ko ga je voditelj vprašal, ali s tem ni nepravično izpostavil Velike Britanije, je Netanjahu odgovor še zaostril. "Da, toda nekdo je rekel, da bo prva islamska republika z jedrskim orožjem islamska republika Britanija,"poroča The Guardian.

Britanija je sicer zaveznica Izraela, vendar so se odnosi med državama v zadnjih mesecih zaostrili, predvsem zaradi izraelske vojaške operacije v Gazi. Britanska vlada je napovedala dodatne pritiske na izraelsko vlado, vključno z morebitnimi sankcijami ter ukrepi proti trgovanju z izdelki iz nezakonitih naselbin.

JD Vance
JD Vance
FOTO: AP

Podobno izjavo je med ameriško predsedniško kampanjo leta 2024 izrekel tudi takratni kandidat JD Vance, namreč, da bi Združeno kraljestvo lahko postalo prva "resnično islamistična država, ki bo dobila jedrsko orožje".

Netanjahujeve besede je kritiziral tudi Avi Dabush iz izraelske opozicijske demokratske stranke, navaja The Guardian. Po njegovih besedah premier s posmehovanjem kritični zaveznici razkriva posledice "hude diplomatske odpovedi" in nezmožnost Izraela, da bi pridobil podporo drugih držav.

Benjamin Netanjahu Velika Britanija diplomacija Izrael

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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mbtukaj
14. 08. 2026 20.01
Zdaj še mu naj Janez prikima.
Odgovori
0 0
OSEBNO MNENJE
14. 08. 2026 20.00
Islam Evrope ne bo zavzel z vojno ampak z razmnoževanjem svojih ljudi. Poglejte, kdo največ rojeva v Evropskih porodnišnicah. Da ne govorimo o priseljevanju celotnih družin.
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-1
1 2
Minifa
14. 08. 2026 19.59
Ni pomembno kam greš v Berlin, Marseille, London povsod imaš občutek da si v Istambulu..
Odgovori
-2
2 4
rob3rt
14. 08. 2026 20.00
Ne v Istanbulu, v Islamabadu...
Odgovori
-1
1 2
rob3rt
14. 08. 2026 19.57
Zmotil se je, UK je druga islamska republika z jedrskim orožjem, prva je Francija.
Odgovori
+0
3 3
ajdanakolesu
14. 08. 2026 19.55
Bibi že 40 let izseljuje muslimane iz njihovih domov v Evropo. Pridejo židje na vrsto, ko se bodo Turki odločili, da jih pošljejo v Ameriko d.o.o.
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+8
8 0
travc
14. 08. 2026 19.54
Ta bi moraal biti že davno pod zemljo in bilo bi manj žrtev.
Odgovori
+5
8 3
Bolfenk2
14. 08. 2026 19.50
Natanjahu je vojni zločinec ampak glede Anglije pa ima povsem prav. Tam avtohtoni Anglež več nima nobenih pravic. Vsa oblast je v rokah prišlekov.
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-12
11 23
SDS-NSi-Butale
14. 08. 2026 19.49
Prijatelj Janeza Janše.
Odgovori
+8
10 2
Dr Dre
14. 08. 2026 19.49
A ni njegova slika na TIRALICI HAŠKEGA SODIŠČA. Drugače je pa to resnica, ker je na otoku več nošej, kot cerkev z unim pribitim na križ..
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+2
5 3
Odisej25
14. 08. 2026 19.48
Tipu se je popolnoma strgalo. Da je Izrael tam kjer je, gre zasluga samo GB
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+4
8 4
destrikk@live.com
14. 08. 2026 19.47
Belgija tudi ,poglejte francoskonogometna reprezetacijo,englesko....sodelavka pravi u velenje od celi razred da so samo 2 slovenska primka pravimo se slepe a nismo...
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+8
9 1
Con-vid 1984
14. 08. 2026 19.50
Nekam je treba odložit smeti, Velenje je priročna deponija za to
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+0
4 4
Con-vid 1984
14. 08. 2026 19.46
No ja, židek gor ali dol, povedal je kruto resnico....sicer pa se islamizacija Evrope financira z arabsko nafto preko židovskih bank. Simpl k pasulj
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+11
12 1
Minifa
14. 08. 2026 19.44
Vsepovsod pa so ISLAMISTI pri nas, Mesec, Tanja Fajon..Golob njihove stranke pa celice..v podporo..
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+1
11 10
Artechh
14. 08. 2026 19.44
sej ma prov, pejt v London pa vidis, kam te pripeljejo ... pac, tocno zaradi tega sem/smo proti temu naseljevanju, jutri bo se ok, kaj pa cez nekaj let? klasicen levicar vidi do konc nosu
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+6
8 2
ajdanakolesu
14. 08. 2026 19.59
Klasični desničar pa ljubi srbe, kosovarje,bošnjake, črnogorce, dilerje in pijance z kriminalno preteklostjo.
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0 0
lakala28
14. 08. 2026 19.44
Očitno žideku voda teče v grlo da take klati. Torej ga majo povsod dovolj, tudi nekateri tradicionalni zavezniki. Angleži se še najbž spomnijo, kako so žide stražili na cipru, da niso bluzili naokoli
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+1
6 5
enajstdvanajst1
14. 08. 2026 19.43
V ANGLIJI SKORAJ VEČ NE SLIŠIŠ ANGLEŠKO V VELIKIH TRGOVINAH. V LETALIŠČE LONDON PA KOT DA BI PRIŠEL V INDIJO ALI AZIJO NE ANGLIJO
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+6
8 2
ZeleniGuru
14. 08. 2026 19.42
Kaj se delamo slepe, sej pa je res. In v vseh EU državah bo podobno nažalost. Sej sami dopuščamo to nesnago pri nas.
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+6
10 4
Desno
14. 08. 2026 19.39
Cela Evropa je islamska
Odgovori
+5
10 5
Desno
14. 08. 2026 19.39
Saj je prav povedal
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+6
10 4
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