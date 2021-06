Netanjahu se po 12 letih poslavlja s premierskega stolčka

Nova koalicija ima sicer v 120-članskem knesetu tesno večino 61 poslancev, Netanjahu je tako do zadnjega upal, da bo na koncu prišlo do presenečenja oziroma, da mu bo uspelo najti kakšnega "odpadnika" v bodoči vladni koaliciji, da bi jo tako preprečil. Zamenjavo vlade opisuje kot "prevaro stoletja" , njegovi privrženci pa so izvajali velike pritiske, da bi preprečili spremembo oblasti. Demonstranti so med drugim zažigali fotografije Beneta in ga označevali za izdajalca.

Kot vodja stranke Likud pa bo sedaj postal tudi vodja izraelske opozicije. "Če je naša usoda, da smo v opoziciji, bodo to storili z dvignjenimi glavami, dokler ne strmoglavimo te slabe vlade in znova začnemo voditi našo državo na naš način," je Netanjahu danes dejal v knesetu. Dolgoletni premier, na katerega že leta letijo očitki o korupciji, proti njemu poteka tudi sojenje, je aprila 2019 sklical nove volitve, a koalicije ni mogel oblikovati. Tudi sledeče parlamentarne volitve so se končale neodločeno, tretje pa so pripeljale do vlade narodne enotnosti. A tudi ta dogovor je decembra propadel, zaradi česar so se morali Izraelci še četrtič podati na volišča. In čeprav je stranka Likud prejela največ glasov, Netanjahu znova ni mogel oblikovati koalicije. To nalogo je nato dobila drugouvrščena Ješ Atida, za večino v parlamentu pa je ključna prav podpora skrajno desne Jamine, ki se je sicer na volitvah uvrstila šele na peto mesto.

Novo koalicijo osmih strank sicer delijo velike ideološke razlike, trenja se bodo po napovedih pokazala predvsem pri vprašanjih odnosa do Palestincev, saj vlada prvič vključuje tudi arabsko stranko. Nekatere stranke tudi podpirajo pravice istospolnih parov do poroke, druge temu nasprotujejo. Prav zato Bennett namiguje, da se bo vlada osredotočala na cilje, pri katerih se lahko zedinijo, kot na primer boj proti pandemiji in gospodarska vprašanja. Med drugim se je zavezal, da ne bo dopustil, da bi Iran pridobil jedrsko orožje.

Bennett je že zaprisegel kot novi premier, izraelska televizija je medtem pokazala tudi njegovo rokovanje z Netanjahujem po glasovanju. Novi vladi in premierju je že čestital tudi ameriški predsednik Joe Biden, pri čemer je dejal, da se veseli sodelovanja z Bennettom pri krepitvi vseh vidikov tesnega in trajnega razmerja med obema državama. Poudaril je, da so ZDA najboljši prijatelj Izraela.