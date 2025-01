Netipična Slovenka, Melania efekt ter slovenski pečat na Trumpovi inavguraciji

OGLAS

Na inavguraciji 47. ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki jo je spremljalo na milijone ljudi po vsem svetu, so pomembno vlogo imeli tudi Slovenci. Poleg soproge novega predsednika, Melanie Trump, njunega slovensko govorečega sina Barrona Trumpa ter Melaniinega očeta in Trumpovega tasta, Viktorja Knavsa, je bila v ospredju tudi ameriška senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar, ki predseduje skupnemu odboru za inavguracijske slovesnosti. Klobucharjeva, ki se je nekoč pošalila, da jo je Melania izrinila z mesta najbolj znane Američanke slovenskega rodu, je s svojim nagovorom "odprla" slovesnost.

Melania je že pred skoraj desetletjem, ko je prvič postala ameriška prva dama, pritegnila veliko pozornosti, predvsem zaradi svoje zanimive preteklosti in močnega slovenskega naglasa. Snemalne ekipe in novinarji z vsega sveta so "drli" v Slovenijo, v Sevnico, njen domači kraj. Želeli so izbrskati čim več podrobnosti o otroštvu Melanije Knavs in o tem, kako je postala Melania Trump. A ker njihovo raziskovanje ni obrodilo preveč sočnih sadov, kot so pričakovali, so se ameriški mediji zatekli k stereotipni zgodbi o uspehu ženske iz revne vzhodne Evrope, ki svojo lepoto dobro vnovči in se poroči z bogatašem.

Slikali so sliko o vaškemu dekletu iz komunistične države, ki je šla "skozi trnje do zvezd" in postala prva v tujini rojena ameriška prva dama po več kot sto letih. Velik del njenega zgodnjega dela življenja so za ameriško javnost prikazovali kot nekaj precej eksotičnega. K čemur je sicer prilivala ogenj tudi sama Melania s svojimi komentarji o odraščanju v komunističnem sistemu. "Napačno orisovanje in interpetacija naših ljudi nas v Sloveniji gotovo jezi," je ob ponovni zaprisegi Trumpa za Politico dejal župan Sevnice Srečko Ocvirk. Opozoril je, da kakovost življenja in stopnja razvitosti Slovenije nista bila predstavljena v skladu z dejstvi.

Velikemu zanimanju medijev za ameriško prvo damo slovenskega rodu je sledil povečan priliv ameriških turistov v Slovenijo, Sevnico pa je "Melania efekt" zarisal na turistični zemljevid. Pred drugim Trumpovim mandatom je sicer "obsedenost" z neameriškim naglasom prve dame nekoliko izzvenela. "Poročanje je postalo veliko bolj uravnoteženo in na nek način se zdi, da so novinarji in medijske hiše končno dohiteli resnično življenje v Sloveniji," pravi sevniški župan. Kot pravi, so kljub vsemu Sevničani veseli, da se njihova nekdanja sokrajanka vrača v Belo hišo. "To sprejemamo z zadovoljstvom in ponosom, predvsem tisti državljani, ki poznajo družino Knavs in so njihovi prijatelji," je za Politico dejal Ocvirk.

Tudi slovenski filmski režiser Jurij Gruden je občutil "učinek Melanie", ko se je odločil za prvi dokumentarec o prvi dami, piše Politico. Kot je dejal, ga njeno življenje ni posebej zanimalo, dokler ga tuji kolegi niso opozorili, da je to za njegovo domovino enkraten trenutek, ki ga je vredno dokumentirati. "Med snemanjem tega dokumentarca sem tudi sam izkusil, kaj pomeni biti del Trumpovega ekosistema v smislu pozornosti, včasih pa tudi takojšnjo in samodejno obsodbo, ki ji sledi, tudi če samo snemaš dokumentarec," je dejal za Politico. Spominja se ostrih odzivov kolegov in drugih ljudi, ko jim je povedal o projektu. "Polarizacija je noro močna," je pojasnil Gruden. "Težko je imeti racionalen pogovor, ne glede na to, kateri strani političnega spektra pripadaš," je dejal. Tako Gruden kot Ocvirk poudarjata, da njuno zanimanje in podpora Melanii Trump ne pomeni, da podpirata politiko njenega soproga. Na vprašanje, ali Slovenci Melanii kaj zamerijo, pa sta izpostavila predvsem njen zelo "neslovenski" odnos do domovine. "Odzivi na Melanio so še vedno nekoliko mešani. Nekateri v Sloveniji je ne marajo, ker skorajda ne kaže zanimanja za samo državo, ki je že dolgo časa ni obiskala," ocenjuje Gruden. "Zaradi tega je netipična Slovenka," je dodal.

