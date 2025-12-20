Naslovnica
Neugodno vreme povzroča preglavice avstrijskim smučiščem

Dunaj, 20. 12. 2025 07.00

Avtor:
Melita Stolnik
Smučišče brez snega

Zimska sezona je v polnem teku, vendar se mnoga smučišča v tujini, med njimi številna v Avstriji, soočajo s pomanjkanjem snega. Razlog za to so nenavadno visoke temperature za ta čas. Medtem ko številna nižje ležeča smučišča obupno potrebujejo sneg, da bi rešila sezono, saj ne zaleže niti umetno zasneževanje prog, so druga, višje ležeča z obilico snega, prenatrpana.

galeon
20. 12. 2025 08.56
V Turčiji imajo dost snega.
graf
20. 12. 2025 08.50
nikoli ni prav za vse ...
Lujzek Biber
20. 12. 2025 08.05
Bo treba kaj šponat fantje
Špica
20. 12. 2025 08.24
v glavah.
