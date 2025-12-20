Neugodno vreme povzroča preglavice avstrijskim smučiščem
Zimska sezona je v polnem teku, vendar se mnoga smučišča v tujini, med njimi številna v Avstriji, soočajo s pomanjkanjem snega. Razlog za to so nenavadno visoke temperature za ta čas. Medtem ko številna nižje ležeča smučišča obupno potrebujejo sneg, da bi rešila sezono, saj ne zaleže niti umetno zasneževanje prog, so druga, višje ležeča z obilico snega, prenatrpana.
