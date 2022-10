Neukročeni potnik: zasilni pristanek v Grčiji in ponarejeni dokumenti

Na letalu, ki je bilo iz Istanbula namenjeno v Tunis, je 41-letnik povzročil hujši izgred, zaradi katerega je moralo tunizijsko letalo zasilno pristati v Grčiji. Na letališču v Solunu so policisti ugotovili, da so potnika v preteklosti že obravnavali zaradi zlorabe drog in lažnih identifikacijskih dokumentov.

icon-expand Mejna kontrola dokumentov na letališču Thessaloniki FOTO: AP Izgrednika, zaradi katerega je v ponedeljek na grškem letališču Solun zasilno pristalo komercialno letalo, ki je letelo iz Istanbula proti Tuniziji, so v Grčiji aretirali. Ob tem so ugotovili, da se potnik ni le neprimerno obnašal, ampak državno mejo prestopal z lažnimi dokumenti. Kasneje so ob preiskavi ugotovili tudi, da ga je grška policija v preteklosti zaradi slednjega že obravnavala, prav tako so ga v državi že obsodili zaradi zlorabe prepovedanih drog. Tunizijskega državljana bodo v četrtek prevedli pred sodnika.