V Franciji zaradi požarov množična evakuacija, v Španiji izredne razmere

Območje, na katerem je veliko dragocenih nepremičnin in kjer je trenutno ogromno turistov, ki tam preživljajo poletne počitnice v kampih in drugih nastanitvah, je obkrožil ogromen požar, poroča CNN. Sophie Brocas, prefektinja regije Nova Akvitanija, je povedala, da lahko prebivalci in Cap Ferreta območje zapustijo z ladijskih pomolov v štirih vaseh na tem območju med 7. in 10. uro po lokalnem času. Dodala je, da morajo vsi, ki so še vedno na območju teh vasi, oditi bodisi s čolni bodisi po edini cesti, ki območje povezuje s celino.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Požar na Cap Ferretu AP

Požar na Cap Ferretu AP

Požar na Cap Ferretu AP

Požar na Cap Ferretu AP

Požar na Cap Ferretu AP

Požar na Cap Ferretu AP

Požar na Cap Ferretu AP













Požar je doslej že opustošil 8700 hektarjev površin in še vedno ni pod nadzorom. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sporočil, da je zaradi stopnjevanja boja proti gozdnim požarom zaprosil za pomoč Evropsko unijo. "Francija je zaprosila za aktivacijo mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Kmalu bomo lahko računali na okrepitev z dvema hrvaškima letaloma Canadair, dvema portugalskima letaloma Air Tractor ter dvema težkima helikopterjema Black Hawk iz Češke in Slovaške," je Macron zapisal na omrežju X. Izpostavil je, da so še posebej težke razmere v med turisti priljubljenem departmaju Gironde blizu Bordeauxa, kjer so od srede iz kampov in počitniških naselij evakuirali več deset tisoč ljudi. Notranji minister Laurent Nunez je danes sporočil, da bodo po kopnem in morju skupno evakuirali 40.000 ljudi. Po njegovih besedah se je "največji požar te sezone" razširil že na več kot 10.000 hektarjev. Zagorelo je 80 hiš, od katerih jih je bilo okoli 50 popolnoma uničenih. Požar še vedno ni pod nadzorom, saj je "težko obvladljiv" in se hitro se širi, je opozoril po poročanju francoskih medijev. Z ognjenimi zublji se na območju bori 800 gasilcev z 260 vozili ter ob pomoči petih letal za gašenje in helikopterja, napovedali pa so okrepitve. Eden od gasilcev je bil poškodovan.

Po Franciji pustošijo gozdni požari

Po vsej Evropi so trije zaporedni vročinski valovi v tej sezoni okrepili sušo, obremenili zaloge vode in izsušili rastje do te mere, da je postalo izjemno vnetljivo. Zaradi tega so letošnji gozdni požari že opustošili več površin, kot znaša letno povprečje v zadnjih dveh desetletjih. Vročino povezujejo tudi s tisoči smrtnih primerov.

Gozdni požar v Franciji FOTO: AP

Francija je bila še posebej močno prizadeta, saj je ekstremna vročina močno obremenila njene zmogljivosti za obvladovanje razmer. "Naše varnostne sile sodelujejo v pravi bitki proti gozdnim požarom," je dejal notranji minister Nunez.

Pritisk na gasilske enote na jugozahodu Francije je še povečal nov požar, ki je izbruhnil v četrtek popoldne v bližini Biscarossa, le 40 kilometrov južno od Cap Ferreta. Ta požar, ki ga še vedno niso uspeli spraviti pod nadzor, je uničil že 2500 hektarjev površin, je v izjavi sporočil prefekt departmaja Landes Gilles Clavreul. Iz okrožja Biscarosse so evakuirali več kot 23.000 ljudi, predvsem iz kampov in stanovanjskih objektov. Evakuirali so tudi otroški poletni tabor ter dom za starejše.

V Španiji izredne razmere

Razglasitev izrednih razmer vladi omogoča hitrejšo mobilizacijo dodatnih virov, usklajevanje odziva pa je prevzela vojaška enota za izredne razmere. Na območju madridske regije, kjer so se nekateri prebivalci danes zbudili ob vonju dima, so odredili evakuacijo okoli 10.000 ljudi. Regionalna vlada v Madridu je v izjavi sporočila, da so med drugim evakuirali več kot 430 starejših oseb in invalidov iz petih domov za ostarele oziroma oskrbo, poroča AFP.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Evakucija zaradi gozdnih požarov AP

Evakucija zaradi gozdnih požarov AP

Evakucija zaradi gozdnih požarov AP

Evakucija zaradi gozdnih požarov AP

Evakucija zaradi gozdnih požarov AP









V regiji namreč divja več gozdnih požarov, ki jih podžigata veter in vročinski val. Eden od njih gori v občini Aldea del Fresno, ki je od prestolnice oddaljena 50 kilometrov. Tu so v četrtek zvečer evakuirali vseh 3500 prebivalcev. Najbolj obsežen požar pa divja sto kilometrov severno od Madrida v provinci Guadalajara v osrednji Španiji. Tu so ognjeni zublji v tednu dni uničil že 32.000 hektarjev površin. Z njimi se bori več kot 270 gasilcev in vojakov. Ogenj, ki je izbruhnil minuli četrtek na gozdnatem goratem območju, je uničil zelo veliko območje zlasti v nacionalnem parku Sierra Norte, kjer živijo ogrožene vrste orlov, volkov in metuljev.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Gozdni požari v Španiji AP

Gozdni požari v Španiji AP

Gozdni požari v Španiji AP



