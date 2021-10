Neuradno protestniki na Slovenski cesti obkolili albansko delegacijo

Potem ko se je kolona vozil tuje delegacije, ki je bila namenjena na Brdo, začela ritensko premikati po Slovenski cesti proti južni strani Ljubljane, so protestniki hodili za delegacijo, snemali z mobilnimi telefoni in vzklikali "lopovi".

Za potrditev, da je šlo za albansko delegacijo, smo prosili tudi Veleposlaništvo Republike Albanije v Sloveniji, pojasnila še čakamo.

V oddaji 24UR ZVEČER je Danijel Lorbek, direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi na vprašanje, ali je Policija naredila napako, da so protestniki obkolili vozilo delegacije odgovoril: "Policija tuje predstavnike varuje s posebnim načrtom, ki zajema osnovne poti delegacij, seveda pa zajema tudi rezervne scenarije. V tem primeru smo uporabili rezervni scenarij."

Uporaba "rezervnega načrta"

Glede tuje delegacije, ki se je znašla v primežu protestnikov, pa je notranji minister Aleš Hojs dejal, da je delegacija zamujala in je policija uporabila rezervno varianto. Vse se je izteklo, kot se je moralo, je zatrdil po poročanju STA.

Iz Policije so sporočili, da je varovanje dogodka (vrh EU-Zahodni Balkan) potekalo v skladu s predvidenim načrtom. Policisti so zagotovili varnost varovanim osebam, varovane kolone pa so z manjšimi prilagoditvami potovale po predvidenih trasah, so zapisali.

Alojz Sladič iz Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi (GPU) je v sredini izjavi za javnost pojasnil, da imata Policija in Center za varovanje in zaščito za take primere izdelane posebne protokole. "Lahko jim rečemo rezervni načrti. In v tem primeru je bil ta uporabljen, zagotovljena je bila varnost tuji delegaciji, uporabljena druga pot in vse se je končalo brez dodatnih incidentov." A kako so se sploh znašli tam? "Dinamika protestov in varovanja samega je bila zelo, kako bi rekel ... vseh dogodkov je bilo naenkrat veliko. Konkretno pa zaradi varnosti postopkov, ki zadevajo varovanje kolon, tujih oseb in tujih delegacij, ne moremo razkrivati," je še dodal.