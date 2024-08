Neuralinkov možganski čip prejel še drugi pacient

Čip naj bi bolniku omogočil, da z delom možganov nadzira gibanje. Čip možgansko aktivnost namreč beleži s 1024 elektrodami, ki so razporejeni po 64 gibljivih "nitkah", ki so tanjše od človeških las.

Novica, da je Neuralink v človekove možgane vsadil čip, je Musk sporočil v začetku leta. Prvi pacient, ki so mu vsadili čip, je 29-letni Noland Arbaugh, ki je pred osmimi leti po nesreči med potapljanjem ohromel od ramen navzdol. Po besedah Muska lahko s pomočjo čipa danes igra spletne videoigre Mario Kart in Civilization VI ter z možgani nadzoruje premikanje kurzorja po zaslonu računalnika. Čeprav je bil iz bolnišnice odpuščen že dan po operaciji, so se mu nekatere od 64 nitk, ki so bile vgrajene v možganih, odklopile, zaradi česar so razmišljali, da mi čip odstranili. Kljub temu je Arbaugh v prvem posnetku po operaciji igral spletni šah in povedal, da nima nobenih kognitivnih motenj.