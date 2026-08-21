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Zaradi možnih neurij na Hrvaškem odpovedane številne pomorske linije

Zagreb, 21. 08. 2026 10.26 pred 58 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Neurja na Hrvaškem

Hrvaško je zajela vremenska sprememba, za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave.

Zaradi slabega vremena ne obratujejo nekatere ladijske povezave, med drugim proti Rabu, Hvaru in Visu ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severnodalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem, je danes obvestil hrvaški avtoklub (Hak).

Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za območje Reke za danes izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij. Ponekod na tem območju bo pihal močan jugo. Možne so tudi močnejše nevihte z obilnimi padavinami, lokalno točo in sunki vetra nad 65 kilometrov na uro. Ponekod lahko pade od 40 do 70 milimetrov dežja.

Nevihta s točo (slika je simbolična)
Nevihta s točo (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Za preostali del države velja rumeno vremensko opozorilo, na obali predvsem zaradi močnega vetra, v notranjosti pa zaradi možnosti močnejših nalivov z nevihtami in močnim vetrom. Izjema je kninska regija, za katero DHMZ za danes ni izdal opozoril.

Hrvaška vreme neurje pomorski promet opozorilo

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