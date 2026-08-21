Zaradi možnih neurij na Hrvaškem odpovedane številne pomorske linije

Zaradi slabega vremena ne obratujejo nekatere ladijske povezave, med drugim proti Rabu, Hvaru in Visu ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severnodalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem, je danes obvestil hrvaški avtoklub (Hak).

Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za območje Reke za danes izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij. Ponekod na tem območju bo pihal močan jugo. Možne so tudi močnejše nevihte z obilnimi padavinami, lokalno točo in sunki vetra nad 65 kilometrov na uro. Ponekod lahko pade od 40 do 70 milimetrov dežja.