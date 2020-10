Neurja na severnem Jadranu: deževje poplavilo Poreč

Največ dežja je padlo v Rovinju. Ob 16.30 so sporočili podatek, da je padlo 136 milimetrov dežja. Gasilci so morali posredovati tridesetkrat. O obilnih padavinah so poročali tudi iz Poreča in Novigrada.

Dež je povzročal tudi veliko preglavic na cestah, voda je poplavila števila dvorišča in kletne prostore hiš. Meteorologi opozarjajo, da bo v noči na ponedeljek najbolj ogrožen južni del Istre, kjer so možne tudi poplave v urbanih naseljih.

Zelo deževno je bilo še na območju Like in mesta Gospić. Tudi v Splitu in južni Dalmaciji je močan veter razburkal morje, valovi pa so narasli preko enega metra. Prekinjene so bile trajektne linije Vis–Split in Reka–Cres–Mali Lošinj.