Neurja po Evropi terjala najmanj deset življenj

Neurja z močnim vetrom in nalivi, ki so ta konec tedna prizadela jug Evrope, posebej Španijo, Portugalsko in Italijo, so terjala najmanj deset življenj. Največ, šest smrti, so zabeležili v Španiji, po dva človeka sta umrla na Portugalskem in v Italiji.

V španski Andaluziji je v soboto umrl 68-letni Nizozemec, ki je utonil med deskanjem na razburkanem morju, v provinci Granada pa je umrl moški, ki ga je skupaj z avtom odnesla narasla reka v mestu Huescar. V Madridu je umrla 32-letna Korejka, na katero je padel kos pročelja stavbe, ki ga je odtrgal veter, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zaradi neurja so marsikje v Španiji ostali brez elektrike, na letališčih v Galiciji pa so morali preusmeriti ali odpovedati več poletov. Za celotno obalo Galicije in Asturije so danes zaradi močnega vetra in visokih valov razglasili rdeči vremenski alarm, kar je najvišja stopnja ogroženosti. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V Italiji je v soboto med neurjem v Furlaniji - Julijski krajini blizu mesta Pordenone na severu države neki moški utonil v avtomobilu. Zapeljal je na poplavljeno cesto, ki je bila sicer zaprta za promet, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V bližini Firenc pa je neki motorist zdrsnil v reko in utonil. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Visoke vode so znova zajele tudi Benetke, kjer je bilo v soboto zvečer pod vodo 30 odstotkov mesta. Za danes in jutri napovedujejo dodatno poslabšanje, saj naj bi gladina morja dosegla 130 centimetrov. V tem primeru bo poplavljenih kar 46 odstotkov Benetk. V novembrskih katastrofalnih poplavah je sicer voda v mestu dosegla kar 187 centimetrov. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Huda neurja na Hrvaškem, z bagri vlekli avtomobile iz toče in rek Hudo neurje je v soboto popoldne med 16. in 17. uro prizadelo širše območje Zadra, v Pakoštanih pa je padlo več kot deset centimetrov toče, ki je blokirala promet. Gasilci so nekatere avtomobile iz toče vlekli kar z bagri, v Istri pa tudi iz rek.