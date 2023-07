Silovita neurja tudi v Italiji: v bližini Milana divjal močan vrtinec

Lombardijo je zajela silovita nevihtna linija. V petek zjutraj so v severovzhodnem delu Milana gasilci opravili več kot 110 intervencij zaradi poplav, neprevoznih cest in podrtih dreves.

Poročali so tudi o poškodovanih ljudeh, pa tudi o škodi na avtomobilih in hišah ter zaprtih cestah zaradi podrtih dreves in drugi škodi.

Dve osebi sta bili poškodovani v okolici Brescie. Na območju Bergama, kjer je orkanski veter ruval drevesa, pa so bile poškodovane štiri osebe, med njimi dva otroka, ko je na njihov avto padlo drevo.

Že v četrtek pa je na območju Lombardije in Benečije padala toča v velikosti teniških žogic. Neurja s točo niso prizanesla niti Mantovi, kjer je padala še večja toča, ki je poškodovala avtomobile, hiše, sončne kolektorje in pridelke na poljih.

"Z neba so padali kosi ledu, nikjer ni bilo varno, niti v notranjih prostorih," besede prizadetih občanov navajajo pri italijanskem mediju.

V Veroni pa je osebo med sprehodom po osrednjem trgu Piazza Porta Nuova zadela strela, oseba je v kritičnem stanju v bolnišnici.

Po Benečiji je že v torek močan veter ruval drevesa in povzročil gmotno škodo, v sredo pa so bili v silovitem neurju s točo poškodovani ljudje in uničeni pridelki. Po podatkih lokalnih oblasti so današnje nevihte povzročile manj škode.

Izjemno slabo vreme je sicer posledica vročinskih valov, ki so v zadnjem času zajeli Italijo tako kot večji del severne poloble. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je v naslednjem tednu napovedano še eno obdobje hude vročine.