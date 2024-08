Dalmacija: zaradi udarov strel izbruhnilo 10 požarov, na delu tudi kanaderja

V ponedeljek zvečer malo pred 23. uro je zaradi udara strele zagorelo na območju Gornje Podstrane in Žrnovnice, zagorelo pa je tudi pri Sitnem. Po zadnjih podatkih je na širšem območju Splita zaradi neurja izbruhnilo skupno 10 požarov, poroča Net.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na terenu je približno sto gasilcev Javne gasilske enote Podstrana in Split, pa tudi več gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Podstrana, Dugi Rat, Omiš, Solin in Vranjica.

Po poročanju lokalnih medijev je požar izbruhnil v Perunu in se približal hišam ter raketni bazi Žrnovnica. Udari strele so povzročili dva požara na hribu Perun med Žrnovnico in Podstrano, največji požar pa je aktiven na hribu Markovača, vzhodno od Žrnovnice, požar je nekaj sto metrov od tamkajšnjega vojaškega oporišča, piše portal Dalmacija danas.

Gasilska enota Split je objavila tudi dramatičen video, ki prikazuje razsežnosti požara na območju kanjona Vilar.