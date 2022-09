Neurja v osrednji Italiji terjala sedem življenj

Glede na navedbe civilne zaščite tako zaostrenih vremenskih razmer niso pričakovali, poplave pa so bile nenadne. Med huje prizadetimi so občine Barbara, Otra in Trecastelli, ki jih je zalil val vode in blata. Reševalci so na delu že vso noč, med drugim ujete ljudi rešujejo s čolni. Na pomoč prihajajo tudi gasilci iz sosednjih dežel.