Neurje Babet: Letalo v britanskem Leedsu med pristajanjem zdrsnilo s steze

Sever Evrope pesti neurje Babet. Močan veter in padavine sta povzročila nemalo nevšečnosti, med drugim je med pristajanjem s steze na letališču Leeds Bradford zdrsnilo letalo. Gre za letalo, ki je priletelo s Krfa, tiskovni predstavnik letališča pa je povedal, da so z operativnimi ekipami in organi za nujne primere nemudoma prihiteli na pomoč, da bi potnike varno spravili z letala.

icon-expand Letalo v britanskem Leedsu med pristajanjem zdrsnilo s steze FOTO: AP

"Lahko potrdimo, da je let TUI TOM3551, ki je danes popoldne prispel s Krfa na LBA, med pristajanjem zapeljal s steze," je potrdil tiskovni predstavnik letališča in dodal: "Sodelujemo z letalsko družbo, ustreznimi operativnimi ekipami in organi za nujne primere, da bi rešili to situacijo in potnike varno spravili z letala." Poročil o poškodovanih ali pa morebitnih požarih ni, so pa letališče zaprli. Vse dohodne lete so preusmerili na druga letališča, med drugim na letališče v Birminghamu in Manchestru.

Eden od potnikov, Malcom Fell, je povedal, da je bil let "malce dramatičen". Pojasnil je, da se je letalo spustilo na pristajalno stezno, ko pa je pilot skušal zavirati, je letalo začelo drseti. "Vsaj tak je bil občutek. Namesto da bi se upočasnilo, je bilo čutiti pospešek," je povedal. Na tej točki se je proti njemu obrnila žena in mu rekla, naj se pripravi, saj da se letalo še ne bo ustavilo. "Kar naenkrat smo obstali na travi," je pojasnil. Po njegovih besedah je bilo levo krilo letala po pristanku "prekrito z blatom", vendar pa so bili vsi na letu "precej mirni". Preden so vse varno spravili z letala, je sicer trajalo dobro uro. "Preden so nas evakuirali, so reševalne službe poskrbele, da je to res varno," je razložil in se zahvalil letališču. "Zelo so se potrudili, da so ljudi spravili z letala."

Z druge perspektive je dogajanje spremljala Fiona Marr, ki je s sinom z notranjosti letališča opazovala pristajalne steze. "Bil je trd pristanek. Krila so se premikala gor in dol, letalo je nekako pristalo postrani, nato pa končalo v travi," je pojasnila. "Potem se je z letališča zaslišal res glasen alarm, ki ga še nikoli prej nisem slišala, pa sem pogosto na tem letališču. Na pristajalno stezo je prihitela pomoč," je še opisala dogajanje.