Neurje Bora pustošilo po Grčiji, na Rodosu poplavilo ceste in odnašalo vozila

Gasilci na Rodosu so v nedeljo prejeli več kot 650 klicev za črpanje vode iz poplavljenih stavb, evakuirali pa so 80 ljudi. Kot poroča Reuters, je največja škoda nastala v mestu Ialysos.

Na cestah so se nakopičili odpadki in vozila, ki jih je odnesla deroča voda. Domačini so v nedeljo iz svojih domov odstranjevali blato. "Razmere so tragične, nekateri so izgubili svoje domove, nekateri so pobegnili, naši avtomobili so v groznem stanju," je za Reuters dejala domačinka Sofia Kanelli.