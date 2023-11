Neurje Ciaran pustošilo po Toskani, tri osebe naj bi umrle

Najmanj tri osebe so umrle zaradi hudih poplav, ki so v četrtek zvečer prizadele osrednjo italijansko regijo Toskana, ko je državo zajelo neurje Ciaran z močnim dežjem in močnim vetrom, poroča portal Wanted in Rome .

Guverner Toskane Eugenio Giani je v objavi na družbenih omrežjih zaradi poplav razglasil regionalne izredne razmere, krivdo zanje pa je pripisal podnebnim spremembam. "To, kar se je nocoj zgodilo v Toskani, ima ime: podnebne spremembe," je zapisal in zatrdil, da v regiji še nikoli niso zabeležili tako veliko dežja v tako kratkem času.

Dodal je, da je med tremi mrtvimi tudi 85-letni moški, ki so ga našli utopljenega v njegovi hiši. Župan Firenc Dario Nardella je medtem sporočil, da so razmere v regionalni prestolnici kritične.

Smrtne žrtve tudi v Franciji, Belgiji, Nemčiji, Španiji in na Nizozemskem

Po dve smrtni žrtvi so sicer pred tem zabeležili v Franciji in Belgiji ter po eno v Nemčiji, Španiji in na Nizozemskem. Večino smrti so povzročila padla drevesa. Več ljudi je tudi poškodovanih, od tega 15 v Franciji, vključno s sedmimi gasilci.

Zaradi neurja, ki je v Franciji prizadelo predvsem severozahodno obalo, je bilo v državi brez elektrike sprva približno 1,2 milijona gospodinjstev. Po podatkih upravljavca omrežja Enedis jih je bilo v četrtek zvečer brez elektrike še skoraj 700.000.

Danes bo francoski predsednik Emmanuel Macron obiskal regijo Bretanjo, kjer so sunki vetra podrli več absolutnih rekordov. V Brestu so denimo izmerili sunke s hitrostjo 156 kilometrov na uro, v kraju Pointe du Raz pa celo sunke s hitrostjo 207 kilometrov na uro.

Učinke neurja so občutili tudi v Španiji in na Portugalskem, kjer so ob atlantski obali zabeležili valove, visoke do devet metrov, še navaja AFP.