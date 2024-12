Neurje Darragh še vedno divja, zaradi padlih dreves dva mrtva

Včeraj je urad za meteorologijo Velike Britanije izdal redko rdeče opozorilo zaradi sunkov vetra, ki so ponekod dosegali tudi hitrost do 155 km/h. Posledice neurja ponekod danes že odpravljajo. Zaradi padca dreves na njuna avtomobila sta v Erdingtonu blizu Birminghama in pri mestu Longton severu Anglije umrla moška.

Oblasti so znova objavile opozorila pred poplavami in izpadi elektrike. V soboto je bilo brez elektrike več sto tisoč gospodinjstev v Veliki Britaniji in na Irskem. Na železniških progah pričakujejo večje motnje.

Močni vetrovi se namreč ne umirjajo, še vedno so pričakovani sunki vetra med 55 in 70 km/h v zaledju, ob obali pa lahko dosežejo tudi do 110 km/h. Pričakujejo nove poplave, za skupnosti ob vodah je izdanih skoraj 200 opozoril.