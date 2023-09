Neurje Elias pustošilo po Grčiji: 'To je kot zgodba o Noetovi barki'

Vremenskim težavam v Grčiji še ni videti konca. Zdaj se soočajo z obilnimi poplavami, ki jih za sabo pušča nevihta Elias. V več občinah so bile poplavljene vasi in ceste, šole so morale biti zaprte, mobilizirane pa so bile državne reševalne službe in vojaško osebje. Evakuirali so več kot 3000 ljudi.

Močno neurje je zajelo dele osrednje Grčije, odnašalo je ceste, rušilo mostove in poplavljalo domove, komaj tri tedne po tem, ko je močno neurje Daniel terjalo življenja 17 oseb, poroča Al Jazeera. Več sto ljudi je obtičalo v bližnjih gorskih vaseh, gasilci pa so izvedli več reševalnih akcij in evakuacij. Eno izmed najhuje prizadetih v zdajšnjem neurje je zopet mesto Volos, kjer je poplavilo ceste, grška policija pa je preventivno prepovedala promet.

"Ves Volos se je spremenil v jezero," je za grško državno televizijo povedal župan Achilleas Beos. "Življenja ljudi so v nevarnosti. Tudi jaz sem ostal ujet, 80 odstotkov prebivalcev je brez elektrike. Ne vem, kje je Bog našel toliko vode. To je kot zgodba o Noetovi barki."

Gasilci so z območja evakuirali več kot 250 ljudi in prejeli 1200 klicev na pomoč, piše Al Jazeera. Veliko prebivalcev pa je dejalo, da se oblasti še vedno ukvarjajo z odstranjevanjem posledic neurja Daniel in da niso bili pripravljeni na novo obsežnejše neurje.

Po podatkih ESWD in Svetovne meteorološke organizacije je v Volosu zaradi Eliasa v 14 urah padlo 298 mm padavin, kar je osemkrat več od septemberskega povprečja, navaja BBC. Neurje sicer ni prizaneslo niti drugim mestom. V Limniju je v sedmih urah padlo 216 mm, v Istiji pa 140 mm v 3,5 urah. Na otoku Evia, ki so ga leta 2021 opustošili gozdni požari, je močan dež sprožil obilne poplave po vaseh.

Grčijo je to leto prizadelo kar nekaj vremenskih neugodnosti. Najprej so udarili požari, ognjena stihija je uničevala naravo in terjala več smrtnih žrtev. Nato je nastopilo neurje Daniel, ki se je z ekstremno količino dežja zneslo nad pokrajino Tesalija, na Volosu so se ceste in ulice spremenile v smrtonosne deroče reke, na otoku Skiatos pa so bili od sveta odrezani številni turisti.