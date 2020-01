Neurje Gloria v Španiji terjalo najmanj 12 žrtev

Močno neurje, ki ga je spremljajo močan veter, sneženje in deževje, je danes še vedno povzročalo nevšečnosti v Kataloniji, potem ko je štiri dni pustošilo po Španiji. Številne občine v Kataloniji so danes poročale o motnjah v prometu, zaprtih je ostalo tudi več šol. V mestu Girona je reka Ter prestopila bregove, o naraslih rekah poročajo tudi iz drugih mest.

Mesti Deltebre in Alcanar v bližini Tarragone sta zaprosili za razglasitev izrednih razmer. Zaradi neurja je namreč nastala ogromna škoda na riževih poljih. Glede na satelitske posnetke evropskega programa Copernicus, ki so jih objavili danes, je na območju delte reke Ebre izginilo okoli 25 metrov obale, uničenih pa je okoli 3000 hektarjev riževih polj.

Španski premier Pedro Sanchez je danes obiskal nekatera najbolj prizadeta območja.

Neurje Gloria je v Španiji sicer najhuje prizadelo območje okoli mesta Valencia in Balearskih otokov. Zaradi neurja so morali v preteklih dneh zapreti številne ceste, med drugim avtocesto, ki povezuje Francijo in Španijo.