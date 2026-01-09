Naslovnica
Tujina

Neurje Goretti pustoši po Evropi: več sto tisoč brez elektrike

London, Beograd, 09. 01. 2026 11.25 pred 2 urama 5 min branja 5

Avtor:
STA L.M.
Nemčija

Posledice neurja Goretti so vidne po vsej zahodni Evropi. Močan veter, sneg in poledica so povzročili izpade električne energije, odpovedi letov in močno oviran železniški promet. Na Hrvaškem, v Srbiji in Albaniji so razmere izredne zaradi mraza, poplav in težav z oskrbo.

Zahodno Evropo je zajelo neurje Goretti z močnim vetrom, snegom in nizkimi temperaturami. V Veliki Britaniji in Franciji je danes brez elektrike ostalo več sto tisoč gospodinjstev, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji je moten letalski promet, od Velike Britanije do Nemčije pa železniški, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vremenoslovci v več državah, od Velike Britanije do Nemčije, pozivajo ljudi, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

V Franciji je brez elektrike ostalo okoli 380.000 gospodinjstev, večina v severni Normandiji, je sporočil dobavitelj električne energije Enedis. Britanski BBC poroča, da je v Veliki Britaniji brez elektrike približno 65.000 gospodinjstev.

Ponoči so v departmaju Manche na severozahodu Francije po navedbah tamkajšnjih oblasti zabeležili sunke vetra s hitrostjo 216 in 213 kilometrov na uro. Veter je v več francoskih regijah podiral drevesa.

Velika Britanija
Velika Britanija
FOTO: AP

Na severu Francije so zaradi neurja danes zaprte šole, vlaki večinoma ne vozijo. O motnjah v železniškem prometu poročajo tudi iz Pariza ter iz Alzacije in Lorene na severovzhodu Francije.

Močan veter s hitrostjo do 160 kilometrov na uro pričakujejo tudi v nekaterih delih Velike Britanije, kjer opozarjajo pred visokimi in nevarnimi valovi ob obali. Britanski meteorološki urad je izdal rumeno opozorilo pred snegom za Wales, osrednjo Anglijo in dele severne Anglije, kjer naj bi po napovedih zapadlo do 30 centimetrov snega. V Walesu je po poročanju BBC danes zaprtih več deset šol.

Z Otoka poročajo o težavah v cestnem prometu, med drugim zaradi podrtih dreves.

Britanska železniška družba National Rail je sporočila, da bo v prihodnjih dneh moten železniški promet in pozvala ljudi, naj se izogibajo nenujnim potovanjem, navaja AFP.

Nemčija
Nemčija
FOTO: AP

V Veliki Britaniji sta bili ponoči zaradi snega zaprti dve letališči. Na amsterdamskem letališču Schiphol so zaradi neurja danes odpovedali več deset letov.

O težavah zaradi neurja Goretti poročajo tudi iz Nemčije. Na severu države je zapadlo do 15 centimetrov snega. V nekaterih mestih, med drugim v Hamburgu in Bremnu, so danes zaprte šole.

Na severu Nemčije so zaradi slabega vremena ustavili vlake na daljših razdaljah, med drugim med Berlinom in Hamburgom, je sporočila nemška železniška družba Deutsche Bahn. Že prej je opozorila, da bi v prihodnjih dneh lahko prišlo do večjih zamud v železniškem prometu in mobilizirala več kot 14.000 zaposlenih, da bodo očistili sneg s prog in peronov.

Po napovedih nemških vremenoslovcev bo neurje trajalo do nedelje, sneženje pa bo ponehalo v ponedeljek.

Izredne razmere tudi na Balkanu

Hrvaško tudi danes pestijo izjemno nizke temperature, za vzhodni del države pa zaradi ledenega dežja velja rdeče vremensko opozorilo. Iz Srbije, kjer so temperature padle do -17 stopinj Celzija, je brez elektrike več tisoč gospodinjstev, v Albaniji, ki se spopada s poplavami, pa so v bolnišnice prepeljali skoraj 200 ljudi.

Na Hrvaškem je bilo zjutraj najhladneje na zahodu države in v Slavoniji, kjer so se temperature gibale okoli -10 stopinj Celzija. Sneg pada v Liki, pobelilo je tudi dele Dalmacije.

Za osiješko regijo je državni hidrometeorološki zavod danes izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi ledenega dežja in poledice. Za zagrebško regijo velja oranžno opozorilo, drugod po državi pa rumeno opozorilo zaradi mraza in poledice ter na obali zaradi vetra.

Zdravniki opozarjajo, da lahko nizke temperature resno ogrozijo zdravje, svarijo pa tudi pred poškodbami zaradi padcev na ledenih površinah.

Srbija
Srbija
FOTO: AP

Iz ene večjih zagrebških bolnišnic so v četrtek za hrvaško javno radiotelevizijo HRT izpostavili, da so v preteklih dneh imeli po 30 do 40 bolnikov na dan več, približno desetino pa so sprejeli na nujne operativne posege, predvsem zaradi zlomov.

Avtoceste na Hrvaškem so danes odprte za vse skupine vozil. Na posameznih cestah v Dalmaciji, Liki, Gorskem kotarju, delu Slavonije in severnem delu obale zaradi zimskih razmer velja prepoved vožnje za določene skupine vozil in za vozila brez zimske opreme, je sporočil hrvaški avtoklub (HAK).

O ekstremnem mrazu poročajo tudi iz Bosne in Hercegovine, kjer temperature do -15 stopinj Celzija povzročajo poledico, na nekaterih cestah pa po navedbah avtokluba BIHAMK veljajo omejitve v prometu za tovorna vozila.

V Srbiji zaradi ekstremnih zimskih razmer velja četrta, najvišja stopnja pripravljenosti.

Zapadli sneg in mraz še vedno povzročata velike težave v prometu ter pri oskrbi z električno energijo in ogrevanjem. Izredne razmere so razglasili v osmih občinah na vzhodu in zahodu države, kjer je več tisoč gospodinjstev že več dni brez elektrike, ponekod tudi brez ogrevanja in mobilnega signala.

Albanija
Albanija
FOTO: AP

Srbski državni hidrometeorološki zavod je opozoril, da je trenutno največja nevarnost poledica, zato so razglasili oranžno vremensko opozorilo, na območju reke Ibar na jugozahodu države pa so zaradi rastočega vodostaja uvedli izredno obrambo pred poplavami.

Albanija se s poplavami spopada že več dni. V bolnišnice so po navedbah albanskega ministrstva za zdravje do četrtka zvečer prepeljali 174 pacientov, dodatnih 243 pa so oskrbeli na kraju na prizadetih območjih, poročanje albanskih medijev danes povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Stanje na območju pristaniškega mesta Drač, kjer so poplave v državi v četrtek zahtevale prvo smrtno žrtev, se je v zadnjih 24 urah zaradi obilnih padavin še poslabšalo, pri čemer so v polni pripravljenosti vse državne službe. Na nekaterih območjih so začeli tudi preventivno evakuacijo prebivalcev.

Poplave so ta teden prizadele tudi Kosovo. Povzročile so materialno škodo, niso pa zahtevale smrtnih žrtev. Minister za infrastrukturo Hysen Durmishi je v četrtek po poročanju kosovskih medijev pojasnil, da je v državi 398 območij z velikim tveganjem za poplave, poplavam pa je izpostavljenih 491 kilometrov različnih rek.

neurje Goretti mraz sneg Evropa poplave

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nebel
09. 01. 2026 14.07
Angležem in Francozom se narava že maščuje.
Odgovori
0 0
brabusednet
09. 01. 2026 13.50
A je to posledica zelene agende se vprašam.
Odgovori
+0
1 1
Sir Oliver
09. 01. 2026 13.44
SDS bo poslal pomoč Kosovi in Albaniji.
Odgovori
-1
1 2
Wolfman
09. 01. 2026 12.11
Prav je, da delijo enako usodo kot Ukrajinci. Saj jih podpirate še, a ne?
Odgovori
-5
3 8
Wolfman
09. 01. 2026 12.04
Kaj pa Ukrajina? Po vsej Ukrajini Rusija množično lomasti še po energetskih objektih. Milijoni ljudi, brez vode, elektrike, ogrevanja!
Odgovori
+3
6 3
