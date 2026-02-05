Nevihta Leonardo: na Portugalskem smrtna žrtev, v Španiji pogrešajo žensko

Na Portugalskem je po navedbah civilne zaščite v nevihti umrl 60-letnik, ki ga je na jugovzhodu države odnesla narasla reka. S tem se je število žrtev neurij v državi od prejšnjega tedna povečalo na enajst, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Minister za gospodarstvo Manuel Castro Almeida je škodo, ki jo je povzročila predvsem posebno močna nevihta Kristin, ta je državo prizadela minulo sredo, ocenil na več kot štiri milijarde evrov, je poročala javna televizija RTP. Pri prehodu nevihte z vetrovi s sunki več kot 200 kilometrov na uro je umrlo pet ljudi. Med odpravo posledic nevihte pa so našli še pet smrtnih žrtev. Poškodovanih je bilo 400 ljudi.

V južni španski pokrajini Andaluzija, kjer je v sredo lokalno padlo več kot 40 centimetrov dežja, kar je ponekod pomenilo večmesečne padavine, pa je bil v sredo ohromljen železniški in cestni promet, preventivno so evakuirali več tisoč ljudi in zaprli šole. Na prizadetih območjih so šole zaprte tudi danes, promet ostaja večinoma ohromljen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.