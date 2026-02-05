Naslovnica
Tujina

Nevihta Leonardo: na Portugalskem smrtna žrtev, v Španiji pogrešajo žensko

Sevillia, 05. 02. 2026 11.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Posledice neurja Leonardo

V nevihti Leonardo, ki je z močnim dežjem in vetrom v sredo dosegla Iberski polotok, je na Portugalskem ena smrtna žrtev, na jugu Španije v Andaluziji pa pogrešajo žensko, zaprte so šole in ohromljen promet. Za večji del regije danes ostaja v veljavi oranžno opozorilo, rdečega zaradi izjemnih padavin pa so za jug Španije odpravili.

Na Portugalskem je po navedbah civilne zaščite v nevihti umrl 60-letnik, ki ga je na jugovzhodu države odnesla narasla reka. S tem se je število žrtev neurij v državi od prejšnjega tedna povečalo na enajst, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Minister za gospodarstvo Manuel Castro Almeida je škodo, ki jo je povzročila predvsem posebno močna nevihta Kristin, ta je državo prizadela minulo sredo, ocenil na več kot štiri milijarde evrov, je poročala javna televizija RTP. Pri prehodu nevihte z vetrovi s sunki več kot 200 kilometrov na uro je umrlo pet ljudi. Med odpravo posledic nevihte pa so našli še pet smrtnih žrtev. Poškodovanih je bilo 400 ljudi.

V južni španski pokrajini Andaluzija, kjer je v sredo lokalno padlo več kot 40 centimetrov dežja, kar je ponekod pomenilo večmesečne padavine, pa je bil v sredo ohromljen železniški in cestni promet, preventivno so evakuirali več tisoč ljudi in zaprli šole. Na prizadetih območjih so šole zaprte tudi danes, promet ostaja večinoma ohromljen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V provinci Malaga medtem še vedno iščejo mlado žensko, ki so jo v sredo zvečer med poskusom reševanja psa iz reke Turvilla odnesle narasle vode.

Španska meteorološka agencija Aemet je danes za Andaluzijo napovedala manj intenzivne padavine, a opozorila na kopičenje voda. Opozorilo zaradi izjemnih padavin je z rdeče, najvišje stopnje, znižala na oranžno, a opozorila, da bodo vetrovi še naprej zelo močni. Oranžno opozorilo velja tudi za nekatera območja v severozahodni Španiji.

Leonardo je sicer že sedma nevihta, ki je od začetka leta prizadela Iberski polotok, ki se zaradi podnebnih sprememb že vrsto let sooča z vse daljšimi vročinskimi valovi in vse pogostejšimi, pogosto uničujočimi močnimi deževji.

Neurje Leonardo Portugalska Španija Andaluzija smrtna žrtev

