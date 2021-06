Neurje na Hrvaškem je bilo usodno za več sto ptic

Neurje s točo, ki je prejšnji petek zajelo Požego na vzhodu Hrvaške, ni poškodovalo zgolj premoženja prebivalcev, temveč je močno prizadelo tudi naravo. V mestnem parku je bila toča usodna tudi za več sto ptic, med njimi je bilo največ vran. Mestnim prostovoljcem je uspelo rešiti približno 70 poškodovanih ptic, ki so jih prepeljali na oskrbo v Zagreb.

Močen veter in toča v velikosti oreha sta uničila številna drevesa v mestnem parku, v katerem so gnezdili jata vran in tudi druge ptice. "Ko smo v nedeljo prišli v park, smo našli več sto mrtvih ptic, uspeli pa smo jih rešiti približno 70. Večina jih je imela polomljena krila," je povedal eden od prostovoljcev, ki so pomagali poškodovanim živalim.

Opisal je, da so bile poškodovane ptice večinoma vrane, poginile pa so tudi nekatere druge ptice. Med njimi so bile tudi nekatere zaščitene vrste, kot so sove in žolne. Poškodovane ptice so prepeljali v zavetišče za živali v Zagrebu, ki deluje v okviru zagrebškega živalskega vrta. Veterinarji so jih potem oskrbeli. Več jih bo sicer potrebovalo tudi kirurško pomoč. V Požegi pa pričakujejo, da se bo čim več poškodovanih ptic vrnilo v naravo.

Prostovoljci opozarjajo, da se nobena od mestnih služb ne počuti odgovorne, da bi začela organizirano odstranjevati mrtve ptice. V visoki vročini – v Požegi bo tudi danes več kot 30 stopinj Celzija – ostanki ptic predstavljajo nevarnost za širjenje različnih bolezni. Medtem pa v mestu že poteka tudi odstranjevanje posledic neurja na objektih. V Požegi praktično ni stanovanjskega objekta, ki ne bi bil poškodovan po toči, kakršne ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. Mnogi so že konec tedna izkoristili za popravljanje razbitih streh, rolet in oken, pa tudi avtomobilov. Veliko škode je tudi na vrtovih in v vinogradih ter na kmetijskih površinah v okolici mesta. Predsednica požeško-slavonske županije Antonija Jozić je po neurju izjavila, da je nastalo za več milijonov evrov škode. Hrvaška vlada je obljubila finančno pomoč.