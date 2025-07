Neurje na Hrvaškem: močni nalivi, toča, potop na avtocesti

Iz hrvaškega Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) so sporočili, da je v Zadru v soboto zvečer, med 21. in 22. uro, padlo 20,2 mm padavin, kar predstavlja približno polovico povprečne julijske količine padavin.

Zaradi neurij, ki jih je ponekod spremljal močan veter, je bil moten tudi pomorski promet. Zvečer so tako bile prekinjene katamaranska linija Pula–Zadar–Pula ter trajektni liniji Zadar–Preko in Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ, je poročal Net.hr .

Okoli 22. ure zaradi obilnih padavin voda ni mogla dovolj hitro odtekati, zato je bil na hrvaški avtocesti A6 v tunelih Lučice in Sleme v obeh smereh, v tunelu Vrata v smeri Zagreba in tunelih Vršek in Sopač v smeri Reke zaradi hudourniških voda oviran promet, ki je potekal le po enem pasu, omejitev hitrosti pa je bila 60 kilometrov na uro, so opozarjali iz Hrvaškega avtokluba (HAK).

"Zaradi močnih padavin se ponekod na vozišču zadržuje večja količina vode. Voznike opozarjamo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje razmeram na cesti ter vzdržujejo varno razdaljo med vozili," so obveščali iz HAK-a.

Tudi na avtocesti A7 je po poročanju hrvaških medijev vreme povzročalo nevšečnosti. Na odseku Rujevica–Šmrika je bil izpad elektrike, viadukt Severinske Drage pa je bil za kratek čas povsem poplavljen.