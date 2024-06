Nad Vinkovci nenavadni oblaki, Županjo preplavila močna toča

Državni hidrometeorološki zavod je že zjutraj izdal oranžno opozorilo za pet hrvaških regij zaradi močnih nalivov in neviht - karlovško, osiješko, kninsko, splitsko in zagrebško. "Izraziti močni nalivi z grmenjem. Lokalno možna toča. Bodite pozorni na možnost krajevnega poplavljanja manjšega števila objektov. Zaradi zmanjšane vidljivosti in mokrih cestišč se pričakujejo otežene vozne razmere," so zapisali.

In niso se zmotili. Predvsem je bil oviran promet v Županji, cesta je bila na odseku med Donjo Rašenico in Gornjo Rašenico ter na uvozu v Ivanovo selo zaprta zaradi razlivanja meteorne vode.

Tudi Županjo je zajelo neurje, ki mu je sledila še močna toča. Posnetki, ki so bili objavljeni na družbenih omrežjih, so prikazovali točo v velikosti lešnika, piše Index. Toča je tako prekrila ulice mesta Županja, večji del nevihte pa se je razširil nad mesto Modrič v BiH, kjer so posledice neurje zelo vidne, poroča net.hr.