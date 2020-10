Neurje prevračalo letala na letališču Lučko

Neurje je težave povzročalo tudi na sosednjem Hrvaškem. V Zagrebu je veter podiral drevesa in odkrival strehe, veliko škodo pa so zabeležili na letališču Lučko. Močan veter je namreč prevračal celo letala. Veter je porušil streho in vrata hangarja v Aeroklubu Zagreb. Tri letala je neurje močno poškodovalo.

Hrvaško je sinoči zajelo močno neurje, ki je rušilo vse pred seboj, pišeIndex.hr. Poročajo o močnem vetru, ki je podiral drevesa in odkrival strehe. Veliko škodo pa so zabeležili tudi na letališču Lučko. Močan veter se je namreč neusmiljeno znesel nad zračnimi plovili. Kot poroča 24sata.hr, je veter letala"razmetaval kot igračke". Neurje, ki ga je spremljal nastanek tromb, je namreč prevračalo letala in najmanj tri poškodovalo. Poškodovana športna letala, vojaški helikopterji in jadralno letalo Kot pišeAvioRadar,je dve cessni ( 150 9A-DEY in 172 9A-DMJ) veter prevrnil. Ker je veter delno porušil streho in vrata hangarja Aerokluba Zagreb, se je pri tem poškodovalo tudi športno letalo Piper PA-18 Super Cub. Pri tem se je poškodovalo tudi motorno jadralno letalo Falke. Prav tako so zaradi poškodovanega rotorja neoperativni štirje vojaški helikopterji, še dodaja portal avioradar.hr. Upravnik športnega letališča Marko Marjanović je za 24sata.hr povedal, da je škoda ogromna in da se je zgodila 'popolna katastrofa': "Veter je dvignil najmanj pet letal in več hangarjev. Hitrost sunkov vetra je bila okoli 130 kilometrov na uro."