Neurje pri sosedih: z jadrnice reševali nemške turiste, tornado odnašal strehe

Poplavljene ceste, zaprti podvozi in kmetijska polja pod vodo. Neurje, ki je v četrtek zjutraj prizadelo Furlanijo – Julijsko krajino, je povzročilo številne nevšečnosti. Na nekaterih območjih je padla rekordna količina padavin. V šestih urah so našteli približno 200 udarov strele. Razvil se je celo tornado. Z razburkanega morja pa so reševali štiri nemške turiste.

Udar strele na Gardskem jezeru FOTO: AP icon-expand

Ko se je v četrtek "odprlo nebo" nad severovzhodno Italijo, je na nekaterih območjih v treh urah padlo 103 milimetrov dežja, kar se po poročanju časnika Il Piccolo zgodi enkrat na 20–30 let. Gasilci so imeli polne roke dela zaradi podrtih dreves in poplav, ki so med drugim prizadele občine San Vito al Tagliamento, Pravisdomini in Pasiano v provinci Pordenone ter Pavia, Remanzacco, Moimacco, Pradamano, Čedad, Špeter Slovenov in Manzano v Videmski pokrajini. V Čedadu je med drugim poplavilo kletne prostore zdravstvenega doma. Na območju kraja Brischis se je odlomila skala, ki je prebila varovalno mrežo, poškodovala okno hiše in nato pristala na dvorišču. V Landarski jami (San Giovanni d'Antro) je zaradi obilnih padavin nastal "naravni slap", ki je tekel po stopnicah, ki vodijo do vhoda.

V Buji lomastil tornado

Na območju Buje se je popoldne razvil tornado, ki je trgal strehe hiš in poslovnih hal. Na dvorišču osnovne šole je padlo več dreves, poškodovana pa je bila tudi streha. Tamkajšnji župan je zato odpovedal pouk.

O orkanskem vetru so poročali tudi v Trevižu, zlasti na območju Onigo di Piave. Sunki vetra so po poročanju portala Il Meteo presegali 100 kilometrov na uro. Orkanski veter je izruval na desetine dreves in poškodoval nekaj objektov, zaradi ruševin in odlomljenih vej, ki so letele po zraku, je poškodovalo tudi nekaj nagrobnikov na pokopališču.

Reševanje turistov z jadrnice

Pri Lignanu se je v hudih težavah znašla 8-metrska jadrnica, ko so se vremenske razmere na morju hitro poslabšale. Valovi in veter so jo premetavali po plitvem morju, kar je situacijo še poslabšalo. K sreči je italijanska obalna straža hitro in učinkovito priskočila na pomoč in rešila štiri nemške turiste, tri mlade fante in dekle, ki so bili na jadrnici.

