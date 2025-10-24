Svetli način
Tujina

Neurje prizadelo tudi Hrvaško: poplavljene ulice, veter podiral drevesa

Zagreb, 24. 10. 2025 09.25 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.H.
Komentarji
5

V noči na petek so silovite nevihte prizadele dele Hrvaške. Obilno deževje, ki ga je spremljal močan veter, je med drugim zajelo Zagreb, Reko in območje Istre. Gasilci so imeli polne roke dela zaradi poplavljenih ulic in podrtih dreves. Na tisoče prebivalcev je bilo brez elektrike zaradi okvar električnega omrežja.

Zaradi neurij z obilnim deževjem in močnim vetrom so bile na Reki in v Rovinju poplavljene številne ulice. Zaradi vetra, ki je lomil veje in podiral drevesa so imeli gasilci polne roke dela tudi na območju Zagreba, Slavonije in Međimurja, poroča Net.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Samo v Zagrebu so gasilci našteli najmanj 66 intervencij, največkrat so na terenu posredovali zaradi odstranjevanja podrtih dreves. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Največ padavin je padlo v Istri, Kvarnerju in Gorskem kotarju, kjer so lokalno izmerjene količine znašale do 150 litrov na kvadratni meter. 

Hudo neurje je ponoči prizadelo dele Osiješko-baranjske županije, ki je povzročilo okvare na električnem omrežju, zaradi česar je na tisoče prebivalcev ostalo brez elektrike. Gasilci so vso noč odstranjevali podrta drevesa in druge ovire s cest.

Tudi za prihodnje dni vremenoslovci napovedujejo možnost večjih nalivov. 

neurje hrvaška poplavljene ulice podrta drevesa
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rože so odcvetele
24. 10. 2025 10.57
Po podatkih, ki so jih zbrale regionalne mreže za spremljanje vremena in lokalni navdušenci, so bili na več lokacijah zabeleženi rekordni vetrovi: 230 km/h pri Croce Arcani (MO), 152 km/h pri Sacra di San Michele (TO), 140 km/h na otoku Gorgona (LI) in 130 km/h v Castelnuovo Val di Cecina (PI). To so izjemni sunki, primerljivi s sunki orkana 3. kategorije, ki lahko povzročijo škodo in otežijo razmere na visoki nadmorski višini.
ODGOVORI
0 0
Rože so odcvetele
24. 10. 2025 10.59
Govora je o Italiji. Vedno gonijo samo Hrvaško, druge okoliške države in še širše pa resnično nasrkajo, pa ne duha ne sluha o njih.
ODGOVORI
0 0
Rože so odcvetele
24. 10. 2025 10.53
Neurje je prizadelo tudi Avstrijo. Številna podrta drevesa so blokirala ceste, nekatera so padla na daljnovode in stavbe. Močan veter je povzročil tudi veliko listja, ki je padlo na ulice; v nekaterih primerih so bili blokirani kanalizacijski jaški, gasilci pa so morali izčrpati podhode. V Friesachu so izmerili hitrost vetra 95,8 km/h, v Millstattu pa 93,6 km/h.
ODGOVORI
0 0
Definbahija
24. 10. 2025 10.32
+3
Doza hrvaške že dosežena ob 10.30h Bravo, je tako naprej
ODGOVORI
3 0
bandit1
24. 10. 2025 10.42
+1
Turisti so verjetno šli že domov pred 1 mesecem.
ODGOVORI
1 0
