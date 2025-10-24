Neurje prizadelo tudi Hrvaško: poplavljene ulice, veter podiral drevesa

Zaradi neurij z obilnim deževjem in močnim vetrom so bile na Reki in v Rovinju poplavljene številne ulice. Zaradi vetra, ki je lomil veje in podiral drevesa so imeli gasilci polne roke dela tudi na območju Zagreba, Slavonije in Međimurja, poroča Net.hr.
Samo v Zagrebu so gasilci našteli najmanj 66 intervencij, največkrat so na terenu posredovali zaradi odstranjevanja podrtih dreves.
Največ padavin je padlo v Istri, Kvarnerju in Gorskem kotarju, kjer so lokalno izmerjene količine znašale do 150 litrov na kvadratni meter.
Hudo neurje je ponoči prizadelo dele Osiješko-baranjske županije, ki je povzročilo okvare na električnem omrežju, zaradi česar je na tisoče prebivalcev ostalo brez elektrike. Gasilci so vso noč odstranjevali podrta drevesa in druge ovire s cest.
Tudi za prihodnje dni vremenoslovci napovedujejo možnost večjih nalivov.
