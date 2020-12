Neurje skoraj izbrisalo priljubljeno avstralsko plažo

Znana avstralska plaža v kraju Byron Bay na skrajnem severovzhodu zvezne države Novi Južni Wales je skoraj izginila zaradi ekstremnega vremena, ki je z močnim dežjem in vetrom ter neobičajno visoko plimo zajelo vzhodno avstralsko obalo. Reševalne in druge službe so od nedelje prejele več kot 700 klicev na pomoč. Rešili so več ljudi, ki so bili ujeti v poplavnih vodah.

Glavna plaža v kraju je bila opustošena že zaradi prejšnjih erozij, lokalni župan Simon Richardsonpa je dejal, da so slabo vreme in visoki valovi uničili tisto, kar je ostalo. "Priča smo izginjanju plaže," je dejal po poročanju BBC. Okoli tisoč kilometrov dolg pas obale sta prizadela močno deževje in nenormalno visoka plima. Več kot 2000 domov v mestih, med drugim v Brisbanu in Gold Coastu, je danes ostalo brez električne energije, potem ko je močan veter poškodoval električne napeljave. Plima je bila visoka tudi do osem metrov in je ponekod povzročila erozijo obale, tudi v Byron Bayu. icon-expand Byron Bay v boljših časih. FOTO: Shutterstock Reševalne in druge službe so od nedelje prejele več kot 700 klicev na pomoč. Rešili so več ljudi, ki so bili ujeti v poplavnih vodah. Neurje je območje zajelo teden dni po vročinskem valu, ko so ponekod zabeležili tudi do 35 stopinj Celzija. Minister za izredne razmere zvezne države QueenslandMark Ryan je ocenil, da gre za vremenski pojav, ki bo imel podobne učinke kot ciklon prve stopnje. Je pa močno deževje prineslo olajšanje na otoku Fraser, ki je na seznamu svetovne naravne dediščine Unesca. Gasilcem je namreč pomagalo pri vzpostavitvi nadzora nad gozdnim požarom, ki je od izbruha pred okoli dvema mesecema zajel skoraj polovico otoka. PREBERI ŠE Požar v Avstraliji: prebivalci morali nemudoma zapustiti otok Fraser Preden se je konec minulega tedna začelo močno deževje, je požar na tem največjem peščenem otoku na svetu ob avstralski vzhodni obali do nedelje uničil obsežne dele gozda.