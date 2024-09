Neurje uničilo enega najlepših hrvaških zalivov

V ponedeljek zvečer je huda nevihta, ki jo je spremljalo močno neurje z velikimi količinami padavin in močnim vetrom, težave povzročila na območju Korčule in naselja Orebić na polotoku Pelješac, poroča Dnevnik.hr.

Kot so sporočili s tamkajšnje Uprave za civilno zaščito, so prejeli prijavo zaradi močnega vetra, ki je odkril streho na hiši v naselju Lumbarda na Korčuli in prijavo zaradi velike količine hudourniške vode, ki je uničila eno od lokalnih cest v Pupnatski Luki. Na kraj so bili poslani gasilci, ki so sanirali težave.