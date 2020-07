Neurje v Avstriji: veter ruval drevesa, klestila je toča s premerom pet centimetrov

V torek zvečer so sever Avstrije zajela močna neurja. Gasilci iz Dunaja in Salzburga so morali posredovati kar 150-krat, večinoma so črpali voda iz zalitih kleti in garaž. Toča s premerom do pet centimetrov pa je najbolj prizadela tamkajšnje kmete: uničenih je ogromno pridelkov, avstrijski mediji poročajo o kar 2,5 milijonov evrov škode.

Avstrijsko prestolnico Dunaj je v torek zvečer prizadelo močno neurje, ki je ruvalo drevesa, obilne padavine pa so zalile več kleti in garaž. Gasilci so morali posredovati kar 150-krat. Močno neurje je prizadelo tudi Salzburg, kjer je močan veter prav tako lomil drevesa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Neurje se je nad Dunajem razbesnelo zvečer okoli 20. ure. Gasilci so imeli polne roke dela, predvsem s črpanjem vode iz poplavljenih kleti in garaž. Prav tako so morali posredovati zaradi več porušenih dreves in padlih vej. K sreči pa poškodovanih do večera niso zabeležili. S severa Avstrije poročajo tudi o toči s premerom do pet centimetrov. Na kmetijskih površinah je nastalo za okoli 2,5 milijonov evrov škode, poroča portal krone.at. Neurje je prav tako prizadelo Salzburg in okolico. Najhuje je bilo v kraju Zell am See, kjer je na ceste padlo več dreves. Sprožilo se je tudi nekaj manjših zemeljskih plazov. Odkrilo je tudi streho na eni hiši, so sporočili tamkajšnji gasilci.