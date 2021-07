Avstrija znova na udaru silovitih neurij: 'Mislili smo, da je konec sveta'

Nevihta z močnim dežjem in točo, ki ji je sledil veter, ki je pihal s sunki tudi do 100 kilometrov na uro, je včeraj prizadela dele avstrijske zvezne dežele Zgornja Avstrija. Najhuje je bilo na območju mesta Braunau. Neurje je tam trajalo sicer le kratek čas, a uničujoč orkanski veter je bil dovolj, da je podrl eno od družinskih hiš v Eggelsbergu.

Gasilci in druge intervencijske službe so imeli polne roke dela – v samo 12 urah so posredovali v več kot 400 intervencijah. Reševalni akciji se je pridružil tudi helikopter, ki se je kljub močnemu vetru uspel spustiti in rešiti 58-letno Čehinjo, ki je ostala ukleščena v avtomobilu, potem ko je na regionalni cesti B156 nanj padlo drevo. Po hitrem posredovanju iz zraka so se oglasili pristojni tamkajšnje Gorske reševalne službe in izpostavili, da so še posebej ponosni na pilota reševalnega helikopterja, čigar uspešen spust in reševanje poškodovane je bil "glede na orkanski veter, ki je v tistem trenutku nemilostno pihal, prava mojstrovina" .

Podrl je tudi številna drevesa, ki so padla na cesto in ustavila promet. V Handenbergu je po poročanju zgornjeavstrijskih medijev vozniku celo v zadnjem trenutku uspelo zapustiti avtomobil, preden je drevo padlo na njegovo vozilo.

Samo v okolici mesta Braunau so gasilci intervenirali 220-krat, neurje pa je močno prizadelo tudi kraje Ried v Innkreisu, Vöcklabruck in Wels z okolico. Pokrajinsko gasilsko poveljstvo Zgornje Avstrije je ob tem poročalo, da je zaradi posledic včerajšnjega neurja posredovalo 2300 gasilcev.

V zgolj v štirih dneh (od nedelje do srede) je bila to peta velika nevihta, ki je prizadela Zgornjo Avstrijo in povzročila ogromno gmotno škodo, ki se bo najverjetneje 'merila' v milijonih evrov, poročajo tuji mediji.

'Apokaliptični' prizori tudi iz Spodnje Avstrije

Hudo neurje z močnim deževjem in vetrom se je nato pomaknilo nad sosednjo pokrajino Spodnjo Avstrijo, kjer je v skupno 140 intervencijah posredovalo 900 gasilcev. Nevihta je prizadela predvsem območje glavnega mesta te pokrajine Sankt Pölten, pa tudi krajev Krems, Korneuburg, Mödling in Baden pri Dunaju.

"Okoli 16.30 se je nebo nenadoma stemnilo in samo v nekaj minutah je pričel pihati strašen veter, katerega sunki so v nekaterih regijah dosegali hitrost med 90 in 100 kilometri na uro," je dejal predstavnik za odnose z javnostmi deželne gasilske zveze Franz Resperger. Veter je po njegovih besedah podrl številna drevesa, ki so padla na električne in telefonske vode, odkrival je strehe, poplavljeni so bili številni podvozi, kleti in garaže.

Še slikoviteje so posledice nevihte na družbenih omrežjih opisali prebivalci pokrajine med Sankt Pöltenom in Tullnom ter Berndorfom. Kot so ponazorili, so v teh 10 minutah, kolikor je vse skupaj trajalo, mislili, da je "konec sveta".

Resperger je ob tem še opomnil, da so bile gasilske enote "še posebej dobro pripravljene" za pomoč ob nevihtah, potem ko je moralo zaradi močnega deževja s točo in poplavami v drugi polovici junija posredovati kar 5300 gasilcev.