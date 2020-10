Neurje v Dalmaciji: petmetrski valovi, veter s 100 kilometri na uro

Močan južni veter in dež sta zjutraj povzročila vrsto težav v prometu v Dalmaciji. Pri Dubrovniku so izmerili valove v višini do 5,5 metra, pri Splitu pa do enega metra, zaradi česar so prekinjene ladijske povezave z otoki. V Splitu je veter s hitrostjo več kot 90 kilometrov na uro lomil veje dreves, v Kninu je voda poplavila ceste.

Kot so napovedali vremenoslovci, je Dalmacijo zajelo obilno deževje, zlasti vzdolž Jadrana, kjer poročajo tudi o nevihtah. Iz Knina poročajo o hudih poplavah, ki so prekinile tudi prometne povezave, poroča Index.hr. V Dalmaciji piha močan južni veter, ponekod v zaledju Splita je hitrost presegla 100 kilometrov na uro. Na Marjanu so izmerili hitrost vetra 93 kilometrov na uro, v vasi Mosor pa 107 kilometrov na uro. Sunki vetra so na Marjanu lomili veje, nekatere so padle tudi na avtomobile. Podobno je tudi v Splitu, kjer je zlomljena veja padla čez cesto in poškodovala sprednjo polovico vozila, ki je bilo parkirano na nasprotni strani cestišča. Kot poudarjajo, je bila sreča, da v tistem trenutku ni bilo mimoidočih. Dež je v Splitu povzročil tudi občasne hudournike, poplavljene so nekatere kleti družinskih hiš. V zaledju Dalmacije je dež povzročil hudournike in poplave. Neurje je zajelo tudi Šibenik. Zaradi poslabšanih vremenskih razmer so prekinili več ladijskih, trajektnih in katamaranskih povezav med celino in otoki. Voznike so opozorili tudi na nevaren veter na avtocesti Reka–Zagreb ter na krškem mostu.