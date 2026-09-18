Neurje v Dalmaciji poplavilo ceste in poškodovalo infrastrukturo

Po poročanju portala Dalmacija Danas je bilo posebej hudo v Rogoznici južno od Šibenika, kjer je v kratkem času padla velika količina dežja. Voda je zalila ceste in močno otežila promet, sunki vetra so podirali ograje, dele streh in drugo infrastrukturo.

Fotografije s prizadetega območja prikazujejo tudi poškodovana vozila, dele stojnic, lesene plošče in druge predmete, ki jih je razmetal veter.

Močan naliv je zajel tudi Brodarico pri Šibeniku, kjer se je na cestah nabrala velika količina vode. Neurje je pred tem zajelo območje Marine, pozneje pa se je poslabšanje vremena razširilo proti Splitu.

Padavine se bodo na Hrvaškem nadaljevale tudi danes. Državni hidrometeorološki zavod je za celotno hrvaško obalo izdal rumeno vremensko opozorilo zaradi možnosti krajevno izrazitejših neviht z nalivi, pri čemer lahko količina padavin ponekod preseže 40 milimetrov.