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Neurje v Dalmaciji poplavilo ceste in poškodovalo infrastrukturo

Šibenik, 18. 09. 2026 10.07 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
N.L. STA
Prihod nevihte v Šibeniku

Močno neurje je v četrtek zvečer po poročanju lokalnih medijev zajelo dele srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo, močan veter pa je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi za petek.

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Po poročanju portala Dalmacija Danas je bilo posebej hudo v Rogoznici južno od Šibenika, kjer je v kratkem času padla velika količina dežja. Voda je zalila ceste in močno otežila promet, sunki vetra so podirali ograje, dele streh in drugo infrastrukturo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fotografije s prizadetega območja prikazujejo tudi poškodovana vozila, dele stojnic, lesene plošče in druge predmete, ki jih je razmetal veter.

Močan naliv je zajel tudi Brodarico pri Šibeniku, kjer se je na cestah nabrala velika količina vode. Neurje je pred tem zajelo območje Marine, pozneje pa se je poslabšanje vremena razširilo proti Splitu.

Padavine se bodo na Hrvaškem nadaljevale tudi danes. Državni hidrometeorološki zavod je za celotno hrvaško obalo izdal rumeno vremensko opozorilo zaradi možnosti krajevno izrazitejših neviht z nalivi, pri čemer lahko količina padavin ponekod preseže 40 milimetrov.

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KOMENTARJI5

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TvojPrijatelj
18. 09. 2026 11.12
🔥
Odgovori
0 0
ptuj.si
18. 09. 2026 11.10
Iščem na zemljevidu pa v Sloveniji ne najdem Dalmacije.
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
18. 09. 2026 10.44
In kake veze ima to s Slovenijo, v Franciji tudi menda dežuje?
Odgovori
+4
5 1
Uporabnik1921539
18. 09. 2026 10.48
veliko zveze ima s Slovenci,ki imamo tam nepremicnine
Odgovori
-3
1 4
Sir Oliver
18. 09. 2026 11.02
Nima veze. Še hujše neurje prihaja.
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0 0
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