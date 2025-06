Nočna ujma: več deset tisoč strel, debela toča in dve smrtni žrtvi

Francijo je v noči na četrtek zajelo več neviht z močnimi sunki vetra, nalivi in točo v velikosti do sedem centimetrov. V neurju sta umrli dve osebi, še 17 je ranjenih, ena oseba je v kritičnem stanju. Več kot 100.000 domov je še vedno brez elektrike, po vsej državi pa so zabeležili 32.417 udarov strele.