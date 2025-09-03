Karigador: voda odnašala avtomobile in celo premaknila posteljo

Lastniki nepremičnin v Karigadorju se torkovega zgodnjega jutra spominjajo s cmokom v grlu. "Videli smo, da prihaja. Jaz imam zadnjo hišo na tej strani. Bilo je, kot da cunami prihaja čez gozd," opisuje naš sogovornik. "Grem noter, zaprem vrata, še zaklenila sem jih, nekaj butne in v tistem trenutku pogledam ven in voda do okenske police oziroma še čez," pove ena od naših sogovornic. Z možem sta, zaprta v hiši, na pomoč klicala sosedo. "En podest so nama dali, sva zlezla ven. Noro." "To je bila groza. Nikoli videno. Vsaj v tej dobi," pravi še eden od sogovornikov.

Morska gladina se je dvignila kar za en meter, morje se je do sredine zaliva obarvalo rdeče. "Potopljeni so bili stavbni objekti, imeli smo škodo tudi na cestah, v vrtcu, v naselju Brtonigla," opisuje župan Občine Brtonigla Neš Sinožić . Voda je drla in odnašala vse pred seboj. "Padalo je skoraj tri ure. Brez prestanka," pravi naš sogovornik.

Šele ko je voda odtekla, se je pokazalo, kako velika je škoda. Čakali so, da je dež ponehal, da so končno lahko videli, kakšne posledice je na njihovi lastnini pustila ujma. Voda je segala vse do črte na zidu, njen močan tok pa je v spalnici premaknil celo posteljo. Nekatere stvari je prineslo na njun vrt kar iz sosednjih stanovanj. "Zalito je bilo v bistvu čisto vse do višine kuhinjskega pulta, tako da je praktično vse uničeno," še dodaja sogovorka.

Družinskemu članu na invalidskem vozičku je popolnoma uničilo prilagojeni avtomobil, njegovi osebni asistentki pa ga je odneslo kar nekaj metrov stran.

"Vse mora ven. Ker je vse tu uničeno," pokaže naš sogovorec. "Grozljivka res, avto je tamle nekje v grmovju, sploh ne veva, kje. Morava iti še pogledat," še dodaja ena od sogovornic.

Kot je povedal župan Brtonigle, so se mnogi že javili glede pomoči za škodo in z odpadom. "Še vedno štejemo škodo, škode je ogromno, tako na zasebni kot na javni infrastrukturi, v naslednjih osmih do desetih dneh bomo imeli konkretne številke." "Meni je avto odneslo v živo mejo, tako da sem zdaj prišel dol, ga bo prišla avtovleka iskat," pravi eden od naših sogovorcev.