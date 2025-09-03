Svetli način
Tujina

Karigador: voda odnašala avtomobile in celo premaknila posteljo

Karigador, 03. 09. 2025 21.09 | Posodobljeno pred 14 minutami

Avtor
Leja Hrovat
"Skozi okno sva gledala svoj avtomobil, ki ga je nosila voda," je povedala Slovenka o neurju v Karigadorju. Morje se je obarvalo oranžno-rdeče, zalilo je ceste in stanovanja, avtomobile pa nekateri še vedno iščejo. Ujma je v Istri pustila za seboj ogromno razdejanje. "Takega neurja že desetletja nismo videli," pravijo domačini. Na območju Umaga so v dveh urah zabeležili skoraj 2000 udarov strel. Nekateri so si stanovanja uredili pred kratkim, uničilo pa jim je prav vse.

Lastniki nepremičnin v Karigadorju se torkovega zgodnjega jutra spominjajo s cmokom v grlu. "Videli smo, da prihaja. Jaz imam zadnjo hišo na tej strani. Bilo je, kot da cunami prihaja čez gozd," opisuje naš sogovornik. "Grem noter, zaprem vrata, še zaklenila sem jih, nekaj butne in v tistem trenutku pogledam ven in voda do okenske police oziroma še čez," pove ena od naših sogovornic. Z možem sta, zaprta v hiši, na pomoč klicala sosedo. "En podest so nama dali, sva zlezla ven. Noro." "To je bila groza. Nikoli videno. Vsaj v tej dobi," pravi še eden od sogovornikov.

Morska gladina se je dvignila kar za en meter, morje se je do sredine zaliva obarvalo rdeče. "Potopljeni so bili stavbni objekti, imeli smo škodo tudi na cestah, v vrtcu, v naselju Brtonigla," opisuje župan Občine Brtonigla Neš Sinožić. Voda je drla in odnašala vse pred seboj. "Padalo je skoraj tri ure. Brez prestanka," pravi naš sogovornik. 

'Praktično vse je uničeno'

Šele ko je voda odtekla, se je pokazalo, kako velika je škoda. Čakali so, da je dež ponehal, da so končno lahko videli, kakšne posledice je na njihovi lastnini pustila ujma. Voda je segala vse do črte na zidu, njen močan tok pa je v spalnici premaknil celo posteljo. Nekatere stvari je prineslo na njun vrt kar iz sosednjih stanovanj. "Zalito je bilo v bistvu čisto vse do višine kuhinjskega pulta, tako da je praktično vse uničeno," še dodaja sogovorka.

Družinskemu članu na invalidskem vozičku je popolnoma uničilo prilagojeni avtomobil, njegovi osebni asistentki pa ga je odneslo kar nekaj metrov stran. 

"Vse mora ven. Ker je vse tu uničeno," pokaže naš sogovorec. "Grozljivka res, avto je tamle nekje v grmovju, sploh ne veva, kje. Morava iti še pogledat," še dodaja ena od sogovornic.

Kot je povedal župan Brtonigle, so se mnogi že javili glede pomoči za škodo in z odpadom. "Še vedno štejemo škodo, škode je ogromno, tako na zasebni kot na javni infrastrukturi, v naslednjih osmih do desetih dneh bomo imeli konkretne številke." "Meni je avto odneslo v živo mejo, tako da sem zdaj prišel dol, ga bo prišla avtovleka iskat," pravi eden od naših sogovorcev. 

Razočarani tudi gostinci

Nad letošnjim poletjem vihravega vremena so razočarani tudi gostinci. "Če bi bilo lepo vreme, bi to oddelali bolje. Veliko bolje. Ampak na žalost, vzamemo to, kar je. Narava se je očitno začela jeziti, nekaj neverjetnega je, koliko je dežja letos," pravi eden od tamkajšnjih gostincev.

Vreme se je umirilo in gasilci so z intervencijami že zaključili. Vremenoslovci pa v naslednjih dneh na tem območju do konca tedna napovedujejo lepo vreme. 

neurje hrvaška karigador vreme
