Neurje v Istri: v avtokampu v Novigradu ena oseba poškodovana

Močan naliv s točo se je nad Istro zgrnil okoli 16. ure, spremljal ga je močan veter, ki je ruval drevesa in lomil veje. Glas Istre poroča, da je nevihta dodobra ohladila ozračje, temperatura je padla z 31 na manj kot 20 stopinj Celzija. V Umagu je močan veter podiral drevesa, podobno je bilo tudi v Savudriji, kjer so močni sunki vetra izruvali in prelomili drevesa.

Fotografije iz turističnih kampov v Istri razkrivajo, da so borovci, ki so še dobro uro nazaj dopustnikom nudili senco, podlegli močnim sunkom vetra in se prevrnili na avtodome, avtomobile in šotore.

Med najbolj prizadetimi je kamp Sirena v Novigradu, kjer je podrtih več deset dreves, ena oseba, ki se je nahajala na parkirišču, je poškodovana. V Pulju je padala tudi manjša toča, poroča Index.hr.

Prihod pestrega vremenskega dogajanja je nakazal poličasti oblak, ki je bil viden tudi iz Novigrada. Tak oblak naznanja prihod močne nevihte, ki prinaša silovite sunke vetra, zelenkasta barva padavinske zavese pa kaže, da je v oblaku prisotna tudi toča, pojasnjujejo pri Meteoinfo Slovenija.