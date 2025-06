Neurje v Nemčiji: v turbulenci na letalu poškodovanih osem ljudi

Letalo s 179 potniki in šestimi člani posadke je bilo na poti iz Berlina v italijanski Milano. Na nemškem nebu pa je letalo okoli 20.30 občutilo močno turbulenco, zato so morali zasilno pristati na letališču Memmingen na Bavarskem. Po podatkih policije se je poškodovalo osem potnikov, tri so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, med njimi je bil tudi otrok, ki je utrpel modrice, ženska, ki si je poškodovala glavo, in še en potnik, ki je čutil bolečine v hrbtu.

Nemška uprava za letalstvo jim povezovalnega leta ni odobrila, zato so za potnike, ki so imeli do cilja še 380 kilometrov, organizirali avtobusni prevoz, poroča portal tagesschau.