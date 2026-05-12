Neurje v Zagrebu: veter 'pometel' s stojnicami, uničil gradbeni oder

Kmalu po 12. uri se je nebo nad Zagrebom nenadoma stemnilo, začelo je deževati, a dež je kmalu zamenjala toča. Vse skupaj se je po pisanju Net.hr hitro spremenilo v močan naliv, ki ga je spremljalo grmenje, zapihal pa je tudi močan veter.

Ob tem je močan veter pravi kaos povzročil tudi na tržnici med Trgom bana Jelačića in Dolcem, kjer je raznašal stojnice in klopi.

Profil Neverin je na družbenem omrežju objavil posnetek s Trga bana Jelačića, ki prikazuje, kako je veter razmetal gradbeni oder pred eno od tamkajšnjih trgovin. Gasilci pa so potrdili, da so prejeli klice iz vsega Zagreba o podrtih drevesih in pretrganih daljnovodih.

Ponekod je veter odnašal tudi strešno kritino. "Zaradi hudega neurja, ki ga je spremljalo deževje in močan veter, je bil poškodovan del strehe na upravni stavbi Pliva. Druge materialne škode ali nevarnosti za okolje ni. Žal je del strehe končal na železniški progi v neposredni bližini, zato so bile o tem takoj obveščene pristojne službe Hrvaških železnic," je sporočila višja direktorica za komunikacije Tamara Sušanj Šulentić.

Tudi pri HŽ Infrastrukturi so potrdili, da je streha stavbe Pliva padla na železniško progo. "Streho s tira odstranjujejo, vendar železniški promet še vedno poteka nemoteno," so sporočili iz HŽ Infrastrukture.

Je pa bil medtem zaustavljen tramvajski promet na Savski in Maksimirski ulici, prav tako so zaradi podrtih dreves prekinjene nekatere avtobusne linije.

Na srečo za zdaj ne poročajo o nobenih poškodbah.

In če je torej osrednjo Hrvaško neurje prizadelo okoli poldneva, pa je huda nevihta s točo že zjutraj prizadela tudi dele Slavonije. V Vinkovcih je toča udrihala že okoli 6. ure zjutraj.