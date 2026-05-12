Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Neurje v Zagrebu: veter 'pometel' s stojnicami, uničil gradbeni oder

Zagreb, 12. 05. 2026 13.36 pred 41 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Neurje v zagrebu

Okoli poldneva je močno neurje z vetrom, dežjem in točo pustošilo tudi po hrvaški prestolnici ter povzročilo precejšnjo škodo. V središču Zagreba se je zrušil del gradbenega odra, močan veter je razmetaval stojnice in klopi na tržnici ter podiral drevesa. Gasilci so prejeli številne klice zaradi vetroloma, pretrganih električnih vodov in poškodovane infrastrukture.

Kmalu po 12. uri se je nebo nad Zagrebom nenadoma stemnilo, začelo je deževati, a dež je kmalu zamenjala toča. Vse skupaj se je po pisanju Net.hr hitro spremenilo v močan naliv, ki ga je spremljalo grmenje, zapihal pa je tudi močan veter.

Profil Neverin je na družbenem omrežju objavil posnetek s Trga bana Jelačića, ki prikazuje, kako je veter razmetal gradbeni oder pred eno od tamkajšnjih trgovin. Gasilci pa so potrdili, da so prejeli klice iz vsega Zagreba o podrtih drevesih in pretrganih daljnovodih.

Ob tem je močan veter pravi kaos povzročil tudi na tržnici med Trgom bana Jelačića in Dolcem, kjer je raznašal stojnice in klopi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ponekod je veter odnašal tudi strešno kritino. "Zaradi hudega neurja, ki ga je spremljalo deževje in močan veter, je bil poškodovan del strehe na upravni stavbi Pliva. Druge materialne škode ali nevarnosti za okolje ni. Žal je del strehe končal na železniški progi v neposredni bližini, zato so bile o tem takoj obveščene pristojne službe Hrvaških železnic," je sporočila višja direktorica za komunikacije Tamara Sušanj Šulentić.

Tudi pri HŽ Infrastrukturi so potrdili, da je streha stavbe Pliva padla na železniško progo. "Streho s tira odstranjujejo, vendar železniški promet še vedno poteka nemoteno," so sporočili iz HŽ Infrastrukture.

Je pa bil medtem zaustavljen tramvajski promet na Savski in Maksimirski ulici, prav tako so zaradi podrtih dreves prekinjene nekatere avtobusne linije.

Na srečo za zdaj ne poročajo o nobenih poškodbah.

In če je torej osrednjo Hrvaško neurje prizadelo okoli poldneva, pa je huda nevihta s točo že zjutraj prizadela tudi dele Slavonije. V Vinkovcih je toča udrihala že okoli 6. ure zjutraj.

hrvaška neurje zagreb veter

Pelješki most: štiri leta po odprtju prva sanacija razpok

Zaradi poziva k nižjim cenam zgroženi: 'Popusti so nepotrebni'

24ur.com Na Planini razbite strehe in avtomobili, na tleh še vedno nanosi toče
24ur.com Elektro Maribor: Številni brez elektrike, zahtevno delo na terenu
24ur.com Toča klestila tudi na Hrvaškem, škoda je ogromna
24ur.com Silovito neurje: v Beogradu 'letele strehe', padala kot oreh debela toča
24ur.com Veter v Osijeku podiral drevesa, uničil teraso hotela, dež poplavil ceste
24ur.com Območje Karlovca prizadelo silovito neurje
24ur.com Neurje z močnim vetrom pustošilo po Zagrebu, nevihte tudi na Jadranu
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
12. 05. 2026 14.55
Obstaja tudi italija in avstrija,ne pa sam ta jug!
Odgovori
+1
1 0
Fourty Six
12. 05. 2026 14.52
O bogi revčki, a je malo zapihalo?
Odgovori
0 0
dark Cat
12. 05. 2026 14.48
Spet zelo vazen info,da je veter pometel z stojnicami v ZG
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Nina Osenar razkrila, kakšna mačeha je v resnici
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Imate te simptome, pa jih ignorirate?
Imate te simptome, pa jih ignorirate?
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713