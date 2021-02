Neurje v ZDA: milijoni brez elektrike in divjanje tornada

Ocenjujejo, da bo žrtev še več, predvsem na jugu, kjer niso vajeni temperatur pod ničlo. V tem delu države prihaja do obsežnih izpadov elektrike, v zvezi s tem pa se je že vnel politični prepir.

Izpadi elektrike so najhujši v Teksasu, kjer je brez elektrike ostalo med dva do tri milijone ljudi, republikanski guverner Greg Abbott pa je razglasil izredne razmere. Do izpadov prihaja tudi drugje. Brez elektrike je v torek ostalo 200.000 odjemalcev območja Apalačev in 200.000 v Oregonu. Redukcije so uvedli v Oklahomi in Minnesoti ter v Nebraski, kjer se je temperatura v mestu Omaha spustila na minus 30 stopinj Celzija.

Prebivalci Teksasa so zelo jezni, še posebej tisti v večjih mestih, kjer so stolpnice v središčih ostale razsvetljene, drugje pa so prestajali nizke temperature brez elektrike. Teksas je od Zvezne agencije za posredovanje v nesrečah (Fema) naročil 60 električnih generatorjev za bolnišnice, po državi pa so odprli 35 zavetišč.