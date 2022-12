Neurje v ZDA terjalo več kot 50 smrtnih žrtev, najhuje v New Yorku

V zvezni državi New York je 14 ljudi umrlo zaradi izpostavljenosti ekstremnim razmeram, tri osebe so našli mrtve v njihovih vozilih, štirje so umrli, ker v stanovanju niso imeli ogrevanja, trije pa, ker so zaradi napora pri kidanju smega doživeli srčni napad, še tri osebe so umrle zaradi zamud pri nudenju medicinske pomoči, je za CNN povedal Mark Poloncarz, načelnik upravne enote v enem od okrožji v New Yorku.

Številna območja tudi po več dneh neurja še vedno niso splužena. V mestu Buffalo, v zvezni državi New York, so zato uvedli prepoved vožnje, saj so razmere na cestah prenevarne. Številni so božič preživeli v svojem avtomobilu, s katerim so obtičali na cesti. V snegu so obtičala tudi reševalna vozila na nujni vožnji. Reševalci so reševali reševalce, je povedal Poloncarz.

Na pomoč pri reševanju v New Yorku je bilo napotenih več sto pripadnikov nacionalne garde. Policija je do nedelje sodelovala pri več kot 500 reševalnih akcijah.