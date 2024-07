Neurje zajelo Češko, Nemčijo in Slovaško, več ljudi poškodovanih

Močna neurja so zajela Češko, Nemčijo in Slovaško, več ljudi je poškodovanih, oviran je promet. Neurje je zajelo tudi festival na prostem na zahodu Slovaške, kjer je bilo več ljudi poškodovanih, v gorskem predelu Slovaške sta umrla dva človeka.

Festival Pohoda na zahodu Slovaške poteka od 11. do 13. julija na letališču Trenčin, a je bil zdaj program prekinjen zaradi slabega vremena, poroča net.hr. Enega izmed večjih šotorov je zlomilo, tudi več manjših je ni dobro odneslo. Na prizorišče je bilo napotenih večje število policistov in gasilcev, začasno pa so morali športno dvorano spremeniti v evakuacijski center.

In prekinjen ni le festival, zaradi močnega neurja, ki je porušilo več dreves, so na več lokacijah prekinili železniški promet. Neurje je prizadelo tudi gorske predele, kjer sta umrla dva človeka. Neurje prizadelo tudi Bavarsko Na jugu Bavarske je poplavljalo ulice in kleti, podrta drevesa so ovirala promet, poroča Deutsche Welle. Kljub temu, da smo sredi poletja, so se prizori v Nemčiji zdeli, kot da tam vlada zima. Zaradi močnega dežja s tako veliko točo, so namreč prebivalci morali za odstranjevanje uporabiti kar lopate. Poleg tega so oblasti odpovedale vse prireditve na prostem v Münchnu in Regensburgu. Med najbolj prizadetimi sta bili regiji Allgäu in okrožje Lindau v bližini Bodenskega jezera ter avstrijske meje.

Nič boljše ni bilo niti na Spodnjem Saškem, kjer je prav tako poplavljalo kleti in ulice. Zaradi poplav so morali začasno zapreti urgentni oddelek bolnišnice, bilo je zaprtih več cest, za odpravljanje posledic poplav pa so poklicali približno 200 gasilcev. Nemška vremenska služba pričakuje, da bodo posamezne nevihte v soboto in nedeljo na Spodnjo Saško prinesle več močnega dežja, zlasti na obalnih območjih. Močno deževje povzročalo škodo po Avstriji Meteorološka služba UBIMET je v tej alpski državi v enem dnevu zabeležila 190.000 udarov strel, kar je največ letos, poroča Index. V zahodni deželi Vorarlberg so bile padavine v dolini Rena blizu Bodenskega jezera tako močne, da so se upogibala drevesa, nekatere hiše so ostale brez streh, ceste pa so bile poplavljene zaradi zamašenih odtokov.

