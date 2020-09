Neurje zajelo del Hrvaške: poplavljene ulice, mrtvi škorci

Močno neurje z obilnim dežjem je na prvi letošnji jesenski dan povzročilo številne težave v prometu na Reki, poročajo hrvaški mediji. Poplavljeni so deli mestnih ulic, voda je odnašala pokrove kanalizacijskih jaškov. "Padalo je zgolj pet do deset minut, a je bilo hudo," je povedal nek očividec.

Objavili so tudi fotografije z reških cest, na katerih je videti osebna vozila, ki jim voda sega do tretjine koles. Nekatera vozila so morali porivati, da bi jih izvlekli iz vode.

Strela je uničila dimnik na eni od hiš, gasilci pa so morali odstraniti ostanke, da ne bi padli s strehe na mimoidoče. Poplavljenih je bilo več objektov, med drugim poslopje Exporta, ki je s svojim razstavnim prostorom gostil tudi projekte evropske prestolnice kulture Reka 2020. Na morju pred Reko kot tudi pri Poreču, Pulju in otoku Mljetu pa je bilo videti tudi vodne trombe.

Močno neurje je danes zajelo tudi nekatera druga mesta ob hrvaški obali, predvsem pri Splitu, kjer je padlo tudi po 76 litrov dežja na kvadratni meter. Tamkajšnji gasilci so povedali, da ne uspevajo niti prešteti vseh klicev na pomoč, ki so jih prejeli, predvsem za črpanje vode iz stanovanjskih objektov, je poročal portal dalmacijadanas.hr, kjer še dodajajo, da je "blic tornado", kakor so poimenovali močan sunek vetra, zajel tudi jato škorcev. Nekateri ptiči so ob sunkovitem udaru ob tla umrli, mačke pa se zdaj gostijo, je nenavadni dogodek opisal očividec.