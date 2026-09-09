Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Neurje zajelo Hrvaško, v Zagrebu orkanski veter podiral drevesa

Zagreb, 09. 09. 2026 15.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Temni oblaki nad Zagrebom

Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Dopoldne je neurje najprej zajelo območje Reke, popoldne pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa, po ulicah pa premetaval predmete.

V Zagrebu je bilo dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa se je vreme poslabšalo. Mesto je zajelo neurje z orkanskimi sunki vetra, ki je podiral drevesa, lomil veje, odnašal pločevino, prometne znake in druge predmete ter povzročal težave v prometu.

Siniša Jembrih, poveljnik Javne gasilske enote mesta Zagreb, je za net.hr povedal, da so v dveh urah posredovali 12-krat. Večinoma s cest in ulic odstranjujejo polomljene veje in drevesa, ponekod so poškodovala avtomobile. V Remetincu naj bi se pojavila celo pijavka.

Temni oblaki nad Zagrebom
Temni oblaki nad Zagrebom
FOTO: Net.hr

Neurje je povzročalo težave tudi na Reki. Voda se je na posameznih cestah zlivala v potokih. Na vozišče je naneslo tudi gramoz, zaradi česar je bil promet upočasnjen, pristojne službe pa so posledice sproti odpravljale.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za reško regijo danes zaradi neurja z obilnim dežjem in močnimi sunki vetra izdal oranžno opozorilo. Za preostali del države velja rumeno opozorilo zaradi neviht.

"Bodite pripravljeni na močnejša neurja z grmenjem, ki lahko povzročijo veliko škodo, in se zavarujte pred udari strel. Možne so poškodbe premoženja in dreves, lokalne hudourniške poplave, nevihtni sunki vetra in toča," je opozoril DHMZ.

Na Hrvaškem bo v naslednjih dneh spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti pa bo po napovedih tudi občutno hladneje. Za večji del države tudi za četrtek veljajo vremenska opozorila.

hrvaška neurje

Ruski napad na meji z Moldavijo zahteval dve življenji, trije ranjeni

24ur.com Neurje z močnim vetrom pustošilo po Zagrebu, nevihte tudi na Jadranu
24ur.com Neurje v Osijeku porušilo gradbeni oder, v Beogradu viharni veter
24ur.com Nevihte nad Slovenijo: toča klestila ponekod na Primorskem in Štajerskem
24ur.com Otok Krk prekrila ledena odeja, v Zagrebu padala toča v velikosti lešnika
24ur.com Slovenijo prešle močnejše nevihte: nalivi, vetrolom, klestila tudi toča
24ur.com Toča klestila tudi na Hrvaškem, škoda je ogromna
24ur.com Območje Karlovca prizadelo silovito neurje
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
43-letnik je biološki oče najmanj 199 otrok
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
zadovoljna
Portal
Vstopa Slovenec, ki je bil zaljubljen le enkrat
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Kosmate noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo
Kosmate noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
vizita
Portal
"Časi, ko se je kar operiralo raka, so minili": onkološka ginekologinja o tem, kako se danes odloča o zdravljenju
Ste ljubitelji avokada? Bodite pozorni na te nevarne kombinacije
Ste ljubitelji avokada? Bodite pozorni na te nevarne kombinacije
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
cekin
Portal
Eurojackpot rezultati razkrili, kam v Slovenijo gre 5+1
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
moskisvet
Portal
Po Severini in Sofiji zdaj otrok: kdo je Nikolina, ljubezen Igorja Kojića?
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
dominvrt
Portal
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
okusno
Portal
Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas
Ful gas
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929