Neurje zajelo Hrvaško, v Zagrebu orkanski veter podiral drevesa

Siniša Jembrih , poveljnik Javne gasilske enote mesta Zagreb, je za net.hr povedal, da so v dveh urah posredovali 12-krat. Večinoma s cest in ulic odstranjujejo polomljene veje in drevesa, ponekod so poškodovala avtomobile. V Remetincu naj bi se pojavila celo pijavka.

V Zagrebu je bilo dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa se je vreme poslabšalo. Mesto je zajelo neurje z orkanskimi sunki vetra, ki je podiral drevesa, lomil veje, odnašal pločevino, prometne znake in druge predmete ter povzročal težave v prometu.

Neurje je povzročalo težave tudi na Reki. Voda se je na posameznih cestah zlivala v potokih. Na vozišče je naneslo tudi gramoz, zaradi česar je bil promet upočasnjen, pristojne službe pa so posledice sproti odpravljale.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za reško regijo danes zaradi neurja z obilnim dežjem in močnimi sunki vetra izdal oranžno opozorilo. Za preostali del države velja rumeno opozorilo zaradi neviht.

"Bodite pripravljeni na močnejša neurja z grmenjem, ki lahko povzročijo veliko škodo, in se zavarujte pred udari strel. Možne so poškodbe premoženja in dreves, lokalne hudourniške poplave, nevihtni sunki vetra in toča," je opozoril DHMZ.

Na Hrvaškem bo v naslednjih dneh spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti pa bo po napovedih tudi občutno hladneje. Za večji del države tudi za četrtek veljajo vremenska opozorila.