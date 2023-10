Sever Milana pod vodo, pri Reki izmerili enega največjih vodostajev morja

V Milanu so zaradi izrednih razmer večkrat posredovali gasilci, ki imajo največ dela s prečrpavanjem vode iz kleti, stanovanjskih hiš in podhodov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Italijanske oblasti so sicer v pričakovanju močnega neurja v ponedeljek izdale rdeče opozorilo pred neurji za deželo Emilija - Romanja, za Toskano, Benečijo, Ligurijo in Furlanijo - Julijsko krajino pa oranžno.

Na severu hrvaške obale težave povzročale obilne padavine, v Zagorju toča

Močne padavine, ki sta jih je ponekod spremljala močan veter in toča, so težave povzročale tudi na Hrvaškem. Zaradi obilnih padavin je poplavilo tržnico na Reki, gasilci pa so morali izčrpavati vodo iz ene od študentskih restavracij. Na enega od parkiranih vozil na Reki se je podrlo drevo, poročajo hrvaški mediji.

S hrvaškega hidrometeorološkega zavoda so davi sporočili, da je na Reki padlo več kot 63 milimetrov dežja. V Bakru pri Reki pa so znova izmerili enega največjih vodostajev morja, ki je davi za 105 centimetrov presegal srednjo gladino morja. Podoben vodostaj so v Bakru izmerili že pred dnevi, ko je srednjo gladino morja presegal za 107 centimetrov, kar je bil eden od najvišjih vodostajev od leta 1929, odkar je v Bakru merilna postaja.

Zaradi obilnih nočnih in jutranjih padavin je močno narasla reka Kolpa v Gorskem kotarju. Pri naselju Hrvatsko so izmerili rekorden vodostaj, ki je znašal 445 centimetrov, zato so razglasili izredne ukrepe protipoplavne zaščite na tem območju, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Voda ni dosegla hiš, deli cest ob Kolpi pa so zaprti.

Toča v velikosti lešnikov je davi prizadela tudi dele hrvaškega Zagorja, med drugim na območju Zaboka in Krapinskih Toplic.

Neurje z močnim vetrom in točo je dopoldne zajelo še Varaždin, podobo pa je bilo v Bjelovarju v osrednjem delu države, kjer je padala toča v velikosti češenj. Močnejšemu nalivu se ni izognil niti Zagreb, kjer se je do popoldanskih ur že zjasnilo.