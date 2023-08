Neuspešen poskus izstrelitve severnokorejskega 'vohunskega' satelita

Drugi poskus Severne Koreje, da pošlje vohunski oziroma izvidniški satelit v vesolje, tri mesece po tem, ko je prvi strmoglavil v morje, se je izjalovil, piše BBC. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un si takšen satelit želi, da bi mu omogočil spremljanje prihajajočih napadov in natančnejše načrtovanje lastnih. Vesoljska agencija Pjongjanga je že sporočila, da bodo znova poskusili oktobra. Severnokorejska uprava za razvoj letalstva in vesolja je pojasnila, da sta prva in druga stopnja izstrelitve izvidniškega satelita Malligyong-1 potekali po načrtih, nato pa je prišlo do napake na tretji stopnji. Pri tem je dodala, da težava ni velika in da bo izstrelitev satelita ponovila oktobra.